Spesa, dimezza il costo del carrello con un’app: in pochi istanti lo smartphone ti rivoluziona la vita

Spesa, così eviti di pagare un botto. Affidati al tuo telefonino e alle app.

Non c’è nemmeno mezzo dubbio sul fatto che sia assolutamente fondamentale per ognuno di noi occuparci settimanalmente della spesa di stampo alimentare. Difatti per campare, come si dice in gergo, dobbiamo mangiare. Ergo il nostro frigo e le nostre dispense devono essere rimpolpati con una certa frequenza.

Inoltre per il nostro benessere sia fisico che psicologico bisogna pure seguire, come gli esperti continuano a ripeterci ovunque, seguire una dieta, intesa però come alimentazione, sana, varia, controllata e bilanciata. Il punto è che con la grande crisi e i super rincari che serpeggiano ovunque non è poi così facile riuscirci.

E non lo è nemmeno non farsi incantare dalle offerte che vengono promosse sui volantini, sia cartacei che digitali, nonché negli store stessi. Al loro ingresso poi veniamo immediatamente accolti dai colori e dai profumi, decisamente invitanti, del reparto ortofrutticolo e poi eccolo quello dei prodotti da forno. Di certo sarà dura non farsi ammaliare da loro.

E così, quando raggiungiamo la cassa, complice anche la musica rilassante di sottofondo e la posizione strategica di alcuni banconi che ci mostrano di tutto e di più scontatissimo, il nostro carrello è pieno zeppo anche del cosiddetto junk food. E ciò capita maggiormente se andiamo a fare la spesa quando abbiamo fame oppure siamo tristi, arrabbiati o depressi.

Spesa, le dritte per risparmiare

La stessa identica cosa si realizza se portiamo con noi i nostri bambini o figli adolescenti che sono attratti come calamite da questo genere di cibo oltre che da quello super reclamizzato che, di riflesso, costa un sacco. Se poi vogliamo evitare di acquistare ciò che non ci serve, cerchiamo di seguire a menadito la lista dove la sera prima avremo segnato i prodotti che dobbiamo acquistare.

E nel farlo ricordiamoci pure di aggiungere la quantità. Inoltre se dobbiamo comperare poche cose e nemmeno ingombranti serviamoci del cestino e non del carrello. Difatti quest’ultimo, essendo tanto capiente, ci indurrà a riempirlo a go go. Infine, se vogliamo davvero risparmiare scarichiamo e utilizziamo maggiormente queste app.

Con queste App mangi bene e non sprechi soldi e cibo

Le prime che ti consigliamo sono quelle di quelle catene di supermercati e di discount dove ami generalmente andare a fare la spesa. Difatti sappi che talvolta è solo per chi le ha sul proprio smartphone e mostra il Qr Code alla cassa che sono previsti mirati sconti su alcuni prodotti oltre che altri generi di agevolazioni.

Le seconde da avere sul proprio telefonino sono quelle anti spreco, dunque che ci indicano in maniera molto chiara dove possiamo andare a comperare, a costi ridotti, il cibo avanzato del giorno. Parliamo, ad esempio, di Too Good To Go e Phenix. Oppure ce ne è anche una, come MyFoody che ci segnala i negozi dove possiamo trovare prodotti vicini alla scadenza ribassati.