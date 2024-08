Inflazione, il Paese meno caro non è poi così lontano: qui il caro vita non esiste | Trasferisciti subito

Se vuoi respirare, economicamente parlando, e dire ciao ciao all’inflazione, vai a vivere qui. È bassissima!

Inflazione, un grande nemico da abbattere

Il carovita è pazzesco ed è, secondo gli esperti, in aumento. La colpa è certamente anche dell’inflazione. Essa altro non è che l’aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi in uno specifico e determinato periodo di tempo, che genera di riflesso una diminuzione del potere di acquisto della moneta. Pertanto più è alta e più è complicato vivere.

I Paesi dove è più bassa

Se generalmente la situazione in codesto ambito è parecchio grave dappertutto, ci sono alcuni Paesi in cui essa riesce ad essere parecchio bassa. Quello che secondo un accorato studio avrebbe il tasso più basso in assoluto, stando ai dati del 2024 è la Lituania, con lo 0,4%. Medaglia d’argento per la Danimarca con 0,5% e di bronzo per la Finlandia con 0,6%.

Insomma, se vogliamo respirare dell’aria fresca dovremmo trasferirci in questi Paesi per cambiare vita e trovare lavoro, Quelli dove l’inflazione è invece più forte sono la Romania, il Belgio e la Croazia, con percentuali 6,2%, 4,9% e 4,7%. Il nostro Paese infine ha subito un piccolo calo dell’1,2% arrivando allo 0,9%.