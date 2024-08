Doccia, la regola per risparmiare è solo una: se la segui con costanza vedrai la bolletta azzerarsi di mese in mese

Doccia, come non consumare un botto di acqua. La dritta top da seguire subito.

Come ti alzi il mattino dal letto, dopo aver sorseggiato una buona tazza di caffè, ecco che ti fiondi letteralmente in doccia. Lo stesso fai la sera quando torni a casa da lavoro. E quando fa molto caldo compi questo gesto anche altre volte nel corso della giornata, anche solo per provare un poco di refrigerio.

Il punto è che mentre ti godi il freschino e la magnifica sensazione dell‘acqua che scorre e che ti bagna la pelle talora non ti rendi conto che ne stai sprecando un sacco. E ciò non è affatto un toccasana per l’Ambiente nonché per la salute del tuo portafoglio e conto corrente. Che cosa vogliamo dire con ciò?

Beh, tutti questi consumi si tradurranno in tanti soldini da dover pagare all’interno della tua bolletta. Il che, con tutte le altre spese che dovrai, volente o meno, onorare a partire da settembre, forse è il caso di evitare. Tuttavia, come risolvere in maniera convincente e vincente la situazione? No, non devi affatto rinunciare alla tua doccia!

Certo, sappi che se hai a disposizione una vasca, soprattutto nei periodi autunnali e invernali, potresti sfruttarla maggiormente. Difatti lavarci in questa maniera non è solo ben più rilassante ma ci consente pure di risparmiare parecchia acqua. Chiaro che ciò è fattibile se, una volta raggiunto un buon livello, tappiamo il fondo.

Doccia, come risparmiare in bolletta

Questa specificazione non è così sciocca, come molti potrebbero pensare, dal momento che ci sono molte persone che hanno il vizio di lasciare scorrere l’acqua mentre si trovano in vasca dal momento che la ritengono una sensazione molto piacevole. Lo sarà di certo di meno per chi dovrà pagare i conti!

Tornando a bomba sulla doccia, per risparmiare a livello di consumi, per prima cosa evitiamo di effettuarne troppe e soprattutto molto lunghe. Se per esempio facciamo un lavoro di fatica o fatto sport è normale che dovremmo stare parecchio sotto il getto ma se siamo solo un poco sudati non sprechiamo acqua tenendolo aperto per più di cinque minuti.

Occhio al tempo e alle temperature

Questa è una prima dritta da tenere bene a mente. Anzi, aggiungiamo che la durata può sforare fino a 7. In ogni caso se vogliamo essere maggiormente certi di risparmiare soldini in bolletta, prestiamo la massima attenzione anche alle temperature. Difatti, esattamente come accade con il riscaldamento, più è alta e più ci costa.

Il che non significa che dobbiamo fare una doccia fredda ma semplicemente non esigerla sempre bollente. Inoltre per non farle perdere il caldino non facciamo passare troppo tempo tra il nostro lavaggio e quello di un nostro caro che abita con noi. In codesto modo la caldaia non dovrà attivarsi mille volte per donarci quel tepore.