Stipendi fino a 70mila euro anche senza laurea, queste professioni sono le più ricercate dalle aziende: candidati subito

Non hai una laurea? Pazienza, puoi comunque guadagnare molto bene. Basta che opti per questi lavori.

Il mercato del lavoro è in perpetuo e perenne cambiamento. Di certo il Progresso e la Tecnologia lo permettono a iosa. E ora a sconvolgerlo ancora una volta, nonché in profondità, ci pensata la chiacchierata e pure super criticata Intelligenza Artificiale. Grazie ad essa molte professioni stanno per essere accantonate e molti lavoratori sono stati lasciati a casa.

Tuttavia grazie a lei, se la si conosce bene, possiamo guadagnare tanti bei soldini anche standocene comodamente a casa nostra. Basti pensare che, dopo averci preso la mano, possiamo crearci immagini che poi potremmo tentare di vendere su apposite piattaforme sia a privati che ad aziende.

Inoltre in questa maniera potremmo farci notare, senza sudare la classiche e detestate sette camicie, da molti manager e addetti ai lavori, che potrebbero pure chiederci di lavorare a progetto o in maniera continuativa per loro. Se siamo bravi potremmo anche, sfruttando questa nostra capacità di creare grafiche accattivanti, proporci per la creazione di siti web.

Qui però, ed è assolutamente doveroso sottolinearlo, bisogna anche conoscere il linguaggio informatico e i vari codici html. Un buon gusto sarà poi di nostro grandissimo aiuto. Inoltre potremmo anche essere chiamati per creare o tenere costantemente aggiornato un sito di e-commerce che oggi vanno fortissimo ovunque. E se ricopri il ruolo di manager vero e proprio hai fatto bingo!

Stipendi alti anche se non sei laureato, basta che fai questi lavori

Richiestissimi sono comunque un linea generale i cosiddetti creator digitali. Per risultare competitivi, convincenti e vincenti bisogna trovare il proprio stile, dunque il proprio x- factor. Fondamentale è pertanto sapersi distinguere dalla massa e quindi mai copiare chi già è arrivato e ben più famoso di noi.

Difatti qualora lo facessimo saremmo solo la sua brutta e assai sbiadita copia. Se amiamo i Social e li conosciamo bene, possiamo puntare alla mansione di Social Media Manager. Non esistono, almeno ad oggi, scuole specifiche che ci insegnino tale professione ma solo dei corsi, quasi sempre solo online.

Il Web una vera risorsa

Possiamo pure guadagnare veri e propri stipendi diventando degli abili copywriter. Anche qui possiamo sempre affidarci al vasto mondo del Web per seguire degli webinar ma è l’esperienza sul campo che ci porterà a ottenere ottimi risultati. Iniziamo a scrivere per blog e giornali online e poi cerchiamo di diventare esperti SEO.

Infine, è possibile portare a casa dei bei soldini scrivendo libri e soprattutto manuali di settore chiedendo una zampa anche all’Intelligenza Artificiale, come stanno già facendo in molti. Tuttavia è sempre meglio far leva sulle proprie forze per raggiungere un obiettivo e non smettere mai di studiare, non per forza di cose frequentando l’Università.