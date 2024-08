Lavoro, in questo caso le donne guadagnano più degli uomini: se vuoi uno stipendio più alto fatti assumere qui

Stipendio, qui le donne ne hanno uno più elevato rispetto agli uomini. Fatti assumere subito!

Ci si lamenta spesso del fatto che le donne percepiscano ancora oggi che siamo nel 2024 compensi ben più bassi rispetto a quelli che percepiscono i loro colleghi maschi. Anzi, la cosa pazzesca è che talora ricoprendo anche mansioni più importanti e apparentemente di potere, i soldini che si trovano in busta paga sono comunque meno sostanziosi.

Sono poche quelle che riescono a salire la scala verso il successo se a volerla conquistare, a parimerito, ci siano uomini che fanno molta squadra. Difatti accade, esattamente come tristemente raccontano serie televisive. che molti capi optino per un maschio per un ruolo chiave in quanto la collega femmina, seppur più brava e preparata, non si giudicata in grado di ricoprirlo al massimo.

Tanti poi sostengono che potrebbero, per così dire, lasciarli a piedi, per via di una gravidanza o dei problemi riscontrati in un figlio. Ed è anche per questo motivo che tante ragazze non vengono assunte, soprattutto a tempo indeterminato. Ciò fa chiaramente venire un gran amaro in bocca e salire la bile al cervello.

In ogni caso, anche se si cerca di camuffare la realtà dei fatti, alla fine la situazione che vige tuttora oggigiorno è questa, anche se sono per la maggior parte le donne che si laureano, e pure brillantemente, e che, pur avendo figli piccoli, si industriano in mille modi per far quadrare il bilancio familiare, lavorando parecchio da casa, puntando pure sul lavoro di consulenza perlopiù Beauty.

Stipendio, guadagni non equi per le donne

Tante riescono a guadagnarsi da vivere così, facendo carriera. Altre ancora si dedicano alla scrittura, ideando romanzi e favole oppure scrivendo per blog e giornali online. Alcune riescono a trovare un impiego nella realtà lavorativa della famiglia di origine o acquisita, magari puntando a un part time.

Per tutte le altre però la vita è sovente molto dura. E anche quando trovano un impiego sovente si lamentano di percepire uno stipendio molto basso per via anche delle ore che le impegna. Per loro c’è però una lieta notizia. Difatti esiste un posto che consentirebbe loro di guadagnare di più di un loro collega uomo.

Qui guadagnano di più degli uomini

A quanto pare un importante studio, con relativo sondaggio, ha rivelato che in Estonia il divario retribuito tra donne e uomini è super elevato . Non per nulla è pari al 21, 3% . Lo stesso possiamo dire di ciò che accade in Svizzera e in Repubblica Ceca, rispettivamente con il 18,4% e il 17,9%.

Solo Lussemburgo ha registrato un piccolo aumento in positivo per le donne con un magro + o,7. Ora c’è da augurarsi che il nostro Paese ci sia dia una bella mossa in tal senso. Negli ultimi anni sono stati compiuti altri ennesimi passi da gigante dalle donne in ambito lavorativo anche se per ora, come cantava il mitico Gianni Morandi, ” Uno su Mille ce la fa”.