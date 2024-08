Playstation, questi giochi valgono una fortuna: li hai giocati almeno una volta | Controlla subito nella tua collezione

Ci sono giochi della Playstation che possono valere veramente una fortuna. Siamo certi che almeno una volta ci hai giocato.

Diciamo Playstation tranquilli che non ha bisogno di presentazioni. Una delle console di videogiochi più note al mondo, fino al 2006 era prodotta da Sony Computer Entertaiment. Arrivata sul mercato nel 1994 ha fatto perdere la testa a migliaia e migliaia di giocatori.

Il suo è stato da sempre un grandissimo successo, dettato anche dalla sua capacità di rinnovarsi di anno in anno, mostrando sempre e comunque solo il suo meglio in maniera assoluta. Il suo esordio ha segnato quella che oggi possiamo definire una vera e propria rivoluzione nel mondo delle console e dei videogiochi in generale.

Curata nelle grafiche e nel funzionamento da sempre strizza l’occhio a un pubblico giovane e di appassionati. Insomma, non c’è genitore che a un certo punto non deve affrontare la richiesta del proprio figlio di avere in regalo la tanto celebre console.

Ovviamente come Playstation ha segnato la storia dei videogiochi, lo stesso hanno fatto i giochi da essa proposti. Soprattutto negli ultimi due decenni Playstation a suon di novità ha fatto sentire la sua supremazia sul mercato proponendo sempre qualcosa di estremamente nuovo e appassionante.

I giochi che hanno segnato la storia

La realtà è che dagli anni 2000 fino ad oggi sono state numerose le console che hanno dichiarato guerra alla Playstation. Ma nonostante i tanti che ci hanno provato, fino ad oggi, nessuno è riuscito ad essere veramente come lei. Questo vale tanto per la forma quanto per la sostanza.

La forza di Playstation è da cercare solo ed esclusivamente in quelli che sono i giochi da lei proposti. Alcuni hanno fatto la storia per via del grandissimo apprezzamento riscosso tra gli appassionati. Ecco quelli che vorresti sicuramente avere se sei un vero appassionato.

I giochi Playstation che valgono una fortuna

Al primo posto di questa particolare classifica troviamo LSD: Deam Emulator, gioco per la PS1 che si basa su strani sogni fati da uno sviluppatore, un’esperienza onirica molto ricercata dagli appassionati, pronti a sborsare 300 euro per averlo. Altrettanto apprezzato Rule of Rose, un survival horror per PS2, molto criticato, ma venduto a 350 euro. Tintin: Destination Adventure lanciato poco dopo PS2 la versione più ricercata è quella inglese, diversa dalle altre e dal valore fino a 600 euro.

Fallout 3 – Survival Edition, nato nel 2008 in due versioni viene battuto all’asta a 500 euro. 800 euro è invece il valore di The Last Of Us: Post-Pandemic Edition disponibile solo in America. 2500 euro è invece il valore di Elemental Gearbolt – Assassin Case nella sua versione più rara cin memory card placcate in oro. A concludere una collezione da sogno ci sono Uncharted 2: Il covo dei ladri – Fortune Hunter Edition dal valore di 4 mila euro e NBA Elite 11 per un valore superiore ai 9 mila dollari.