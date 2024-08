Gettoni del telefoni vintage, il loro valore è inestimabile: se ne trovi uno nel cappotto ti ci compri un’auto nuova

Alcuni gettoni del telefono possono essere una vera miniera d’oro. Se ne trovi uno potresti essere in possesso di un importante gruzzoletto.

Sì, nostri cari lettori che siete nati negli anni 2000, c’è stato un momento storico in cui si telefonava con il gestore, poi si è passati alla scheda. Ma ammettiamolo, il fascino del gettone si rivela veramente inestimabile. Altro che smartphone, le storie d’amore nascevano sotto casa e poi continuavano grazie alle telefonate fatte di corsa con il gettone.

C’era una volta il telefono pubblico, nella maggior parte dei casi non funzionava perchè il solito vandalo da turno aveva deciso che era il momento di romperlo, ma quando funzionava era possibile chiudersi nella sua cabina e telefonare.

Probabilmente non c’è nulla di più romantico del bisogno di attendere la possibilità di uscire per poter chiamare la persona amata. Certo, lo sappiamo, secondo voi non è proprio il massimo della comodità, molto più immediati i nostri smartphone, ma comunque il telefono a gettoni ha fatto la storia.

Non è certo un caso se la maggior parte dei film ambientati negli anni passati non possono fare a meno di una scena all’interno di una cabina telefonica. E poi in fondo, anche Superman indossava i suoi panni da supereroe proprio all’interno delle cabine telefoniche.

Il simbolo del cambiamento

Era il 1927 quando sono arrivarti in Italia i primi gettoni per il telefono. Coniati dalla Stipel, 20 anni dopo la Teti ha prodotto i primi gettoni a 3 scanalature. Quest’ultimo potevano essere utilizzati in qualunque telefono pubblico. Nel 1959 nascono i gettoni utilizzati poi fino all’albore degli anni 2000.

Nel 1980 non venivano più coniati, ma utilizzati sì, fino al 2001. Il costo di un gettone è partito da 30 lire, con diverse variazioni per l’adeguamento al costo della vita e la durata dello scatto telefonico, fino ad arrivare a 200 lire nel 1984.

Alcuni gettoni possono avere un valore veramente molto elevato

Esattamente come succede per le monete, anche per i gettoni vale la stessa regola, ce ne sono alcune che hanno un valore veramente molto elevato. In linea di massima i gettoni telefonici hanno un valore di 1 euro, ad eccezione per alcuni di essi che hanno un valore molto più elevato. Tutto dipende dalla sigla.

7607 sono i gettoni con valore pari a 30 euro, 20 euro per i gettoni con sigla 7803, fino a 50 euro il valore per la sigla 7704, 60 euro per i gettoni marchiati 7304, 70 euro vale un gettone con marchio 7110 e 45 auto se la sigla è 6505.