Caro bollette, dimezza il costo mensile eliminando questa “luce”: il risultato è immediato | Non finire sul lastrico

Caro bollette, per dimezzare da subito i costi spegni questa luce. Il trucchetto top.

Con i tempi che corrono, che non sono di certo dei migliori, bisogna più che mai, chiaramente quando possibile, puntare al risparmio. Farlo poi in maniera furba e intelligente, riuscendo comunque a vivere una vita serena, è qualcosa che dobbiamo imparare per la nostra salute sia fisica che psicologica.

Certo, se facciamo parte di una famiglia numerosa, con tanto di figli piccoli a carico, può risultare assai difficoltoso farlo, soprattutto con una certa costanza. In ogni caso mai gettare la spugna. Al contrario sarebbe meglio concentrarsi su come possiamo tenere nel portafoglio e sul nostro conto corrente, più soldini, riuscendo in ogni caso a provvedere al pagamento di tutte quante le spese.

Ovvio che riuscirci non è semplicissimo visto che esse sono tantissime. Tuttavia organizzandoci perbene e seguendo il classico piano di bilancio familiare possiamo arrivare con l’acqua meno alla gola alla fine del mese. Puntare poi ai piani B per portare a casa dei soldini extra in più è un altro valido consiglio da tenere ben in mente.

In ogni caso a pesarci sul capo come una sorta di super fastidiosa spada di Damocle sono perlopiù le bollette. Tutte quante sono diventate assai salate ma, dati e sondaggi alla mano, pare che quelle relative all’energia elettrica lo siano maggiormente. E leggendo con attenzione quella che stiamo ricevendo questi giorni non potremo che assentire.

Caro bolletta, come dimezzare i costi

Se da un lato infatti nei periodi tardo autunnali e invernali consumiamo un botto di energia tenendo acceso il riscaldamento e le stufe, poi quando fa caldo azioniamo di continuo ventilatori e condizionatori. In tutte le stagioni poi accendiamo, e pure con una certa disinvoltura, le lavatrici e le lavastoviglie.

E grazie a loro ecco che lievita alla grande pure la bolletta dell’acqua. E che dire del caro frigo? Lui consuma tanto ma per provvedere alla sua funzione primaria deve stare sempre acceso. Dunque che cosa possiamo fare per tentare di abbattere i costi? Potremo ad esempio non usufruire della luce artificiale quando possiamo sfruttare quella naturale che è gratis oltre che spegnere una speciale lucetta.

Elimina subito questa luce

Di quale parliamo? Di quella che ci comunica che un elettrodomestico che non stiamo usando è stato messo nella funzionalità di stand by. Troviamo a vivere questa condizione perlopiù televisori e pc. Il punto è che anche così c0nsumano un sacco. Se noi, dopo che non li usiamo, inizieremo a spegnerli, potremo contare su uno sostanziale abbattimento di costi in bolletta.

Lo stesso però dovremo fare con le eventuali ciabatte alle quali possono essere collegati. Chiaro è che prima di scollegarle dalla presa di corrente dobbiamo spegnerle con cura. Infine, non dimentichiamoci nemmeno di staccare gli spinotti per caricare il nostro cellulare o altri dispositivi elettronici. Anche loro infatti incidono parecchio in bolletta.