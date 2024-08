Salute, se non hai mai fatto questa domanda in farmacia hai perso un sacco di soldi: comincia a risparmiare

Se non hai mai posto questa domanda alla tua farmacia di riferimento, sappi che fino ad oggi hai speso un sacco di soldi inutilmente.

Inutile girarci intorno tra le voci di spesa che ogni italiano affrontare c’è quella per i farmaci e i prodotti da farmacia. Soprattutto chi ha dei bambini, sa bene che i malanni stagionali, portano con loro una lista di spese da fare presso la propria farmacia di fiducia. Senza considerare poi la spesa che deve affrontare e chiunque sia affetto da un qualunque tipo di patologia.

Ovviamente resta la possibilità di avvalersi dell’esenzione di ticket, in alcuni specifici casi. Ogni anno nel mese di aprile occorre rinnovare la richiesta presso la propria Asl di competenza. Si può ottenere esenzione da ticket in caso di presenza di patologie specifiche, invalidità, reddito basso ovvero superati i 65 anni.

Ma se da una parte ci sono i farmaci che possono essere passati dal sistema sanitario nazionale e per cui quindi non si ha bisogno di pagare nulla, se non pochi euro, ci sono attivi farmaci che devono essere pagati per intero.

Ecco per quale motivo sapere in che modo è possibile risparmiare anche in farmacia, diventa di estrema importanza. In effetti ci sono dei metodi che probabilmente la maggior parte dei voti che ci stanno leggendo in questo momento nemmeno ha mai preso in considerazione. Se si vuole iniziare a risparmiare questo è il momento giusto per farlo.

La spesa media di ogni italiano in farmacia

Secondo le stime che vengono pubblicate ogni anno gli italiani spendono mediamente 358 € all’anno in farmaci. Circa la metà, viene pagata in maniera diretta da cittadino, l’altra metà invece del sistema sanitario nazionale. Questo è quello che ha spinto Altrconsumo ad indicarci la strada giusta da seguire.

Ci sarebbe un metodo per riuscire a diminuire la spesa dei farmaci, senza però rinunciare a prendersi cura di se stessi. Si ricorda che quest’ultimo purtroppo è un problema che affligge veramente molti di coloro che non riescono a sostenere nemmeno una spesa minima per quello che riguarda i farmaci.

Come abbattere la spesa in farmacia

Innanzitutto vorremmo sottolineare come ci sono alcune farmacie che praticano sconti importanti su quelli che sono i farmaci da banco. Inoltre ce ne sono altre che prevedono addirittura una tessera fedeltà, o consigliano di regalare una Gift card da spendere presso il loro negozio.

Ma il consiglio che arriva da Altroconsumo è quello di scegliere il farmaco generico. Essi non sono altro che un farmaco equivalente a quello di riferimento e in genere sono venduti sotto il nome del principio attivo è un prezzo molto più basso di quello originale. Nel caso in cui il medico abbia prescritto il farmaco costoso, si può sempre chiedere alla farmacia se esiste un equivalente, per il quale si dovrà pagare esclusivamente il ticket.