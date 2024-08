Piscina nuova a costo 0, smettila di sprecare soldi: fatti un bagno rigenerante a spese dello Stato | Fai richiesta ora

Non devi più sprecare i tuoi soldi, puoi avere una piscina completamente nuova a costo zero, basta inviare la richiesta.

In questa estate estremamente afosa, l’unico modo per sopravvivere alle giornate calde è quello di concedersi un bagno in piscina, veramente rigenerante. Ovviamente non tutti possono avere la piscina in casa, qualcuno si deve accontentare di andare nelle strutture a pagamento, ma questo non vuol dire che non si possa comunque trarne beneficio.

Ma torniamo a chi potrebbe avere la piscina proprio fuori casa, ma ancora non ce l’ha perchè troppo costosa per le sue tasche. Proprio a tutti loro ci si rivolge perchè da adesso la piscina potrebbe non essere più solo un sogno.

Se anche tu pensi che installare una piscina a casa sia una spesa molto importante, probabilmente sono in pochi a sapere però, che è possibile finalmente avviare i lavori a costo zero.

Se credi che ormai per questa estate sia tardi, sappi che il caldo probabilmente non ci abbandonerà per molti giorni ancora, ma in fondo l’estate tornerà di nuovo e sarà comunque un piacere avere a disposizione una piscina rinfrescante in cui tuffarsi nelle giornate che sono più afose.

Anche per il 2024 abbiamo il bonus piscina

In attesa che venga emanata la nuova legge di bilancio ci si può godere quelli che sono i bonus ancora validi per quest’anno. Ancora pochi mesi per avere tutti i benefici che sono stati prorogati in questo 2024. Tra i bonus di cui ancora oggi si può beneficiare c’è il bonus piscina, che entra di diritto nel più ampio gruppo dei bonus edilizi.

Quindi fino a dicembre 2024 è possibile andare a ristrutturare la propria piscina godendo comunque di una detrazione IRPEF al 50% e una al 65% se si provvede, contestualmente, anche alla riqualifica di quelli che sono i sistemi di riscaldamento dell’acqua.

Cosa comprende e soprattutto, come inviare la richiesta

Per quello che riguarda il bonus piscina 50% esso va a coprire la ristrutturazione funzionale dell’impianto, il rinnovamento impiantistico, con opere che vanno a toccare la piscina nelle sue parti funzionali e la riqualifica a livello estetico. Invece si ha il 65% nel caso in cui tali opere vengono implementate con quelle che riguardano i sistemi per scalare l’acqua dell’impianto stesso.

Si ha tempo fino al 31 dicembre per inviare la domanda. Ovviamente occorre controllare di essere in possesso dei requisiti, quindi effettuare i pagamenti per il lavoro solo con mezzi tracciabili avendo cura di conservare la documentazione fiscale.