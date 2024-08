Auto, attenzione a come ti vesti: se guidi conciato così al primo controllo ti svuotano il portafoglio: cambiati subito

Attenzione a come ti vesti se ti metti alla guida della tua automobile, se ti conci in questa maniera finisci per veder svuotato il tuo portafoglio.

Il codice della strada ci indica quelli che sono i comportamenti giusti da mantenere alla guida. Proprio di recente essa è stato modificato per offrire agli italiani e all’Europa intera delle strade che siano quanto più sicure possibili. Questo è il compito che si è posta all’Unione Europea, indicando la strada da seguire agli Stati membri.

Innanzitutto tra tutti coloro che fanno parte dell’Unione Europea ci sarà una maggiore collaborazione affinché vengano segnalati coloro che hanno infranto il codice della strada e hanno commesso delle infrazioni estremamente pericolose. Inoltre è stato indispensabile intervenire sul codice della strada, andando a inasprire le sanzioni previste soprattutto per taluni comportamenti.

Quindi adesso in poi gli italiani dovranno fare attenzione ad ogni singolo comportamento che metteranno in atto una volta alla guida. Attualmente sono state previste multe molto più salate oltre a eventuali decurtazioni dei punti o provvedimenti accessori.

Considerando che occorre mettersi alla guida solo nel caso in cui se ne abbia la piena facoltà e si sia in grado di non essere un pericolo per tutti gli utenti della strada, anche come ci si veste può essere determinante. Attenzione a questi indumenti.

La sicurezza al primo posto

La regola generale è quella che prevede di mettersi alla guida solo nel caso in cui si sia in grado di farlo. Ecco per quale motivo viene severamente punita la guida in stato di ebrezza, oltre a quella sotto effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre particolar attenzione è stata posta anche nel modo in cui ci si veste quando ci si mette al volante.

Ci sono alcuni elementi che impedendo il libero movimento potrebbero influire negativamente sulla guida e quindi renderci potenzialmente pericolosi per noi stessi e per gli altri.

Gli indumenti a cui prestare attenzione alla guida

Innanzitutto sfatiamo un falso mito, non vi è alcuna regola che preveda una sanzione a seconda degli indumenti che vengono indossati in auto. Quindi non è espressamente vietato guidare con l’infradito con le ciabatte, anche se l’articolo 141 del codice della strada obbliga a guidare sempre in piena sicurezza e contrariamente quello che si riceve una multa di ben 42 €. Particolare attenzione alle calzature che devono permettere una guida che sia la più sicura possibile.

Lo stesso vale per quello che riguarda le scarpe con tacco 12, ovvero la guida completamente scalzi. Anche se non ci sono regole specifiche in caso di incidente non è detto che la compagnia assicurativa provveda a risarcire colui o colei che non indossava un abbigliamento consono.