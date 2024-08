Lavoro, aggiudicati uno stipendio tutto nuovo: segui i consigli degli esperti e il tuo CV sarà irresistibile

Puoi avere uno stipendio tutto nuovo se segui questi semplici consigli per creare il tuo curriculum veramente perfetto. Ecco cosa devi sapere in merito.

Il curriculum è il primo elemento di contatto tra te che stai cercando lavoro e le aziende che invece stanno lavorando per implementare il loro personale. Proprio per questo motivo costruirlo nella maniera giusta si rivela il passo fondamentale per riuscire a trovare l’occupazione dei tuoi sogni.

La verità è che troppo spesso non si pone l’attenzione che merita la scrittura del proprio curriculum vitae. Si crede che infondo il curriculum sia solo un foglio in cui indicare, oltre ai proprietà dati personali, le varie competenze, qualcosa che verrà letto in maniera sommaria e che non avrà alcuna importanza.

Quello che abbiamo imparato nel corso degli anni però, è che ad oggi il curriculum è estremamente importante per riuscire ad ottenere un lavoro. Esso è il primissimo filtro che viene utilizzato dalle aziende, che si vedono sommersi di candidature e che devono trovare coloro che sono i collaboratori perfetti per le mansioni da occupare.

Proprio per tutti questi motivi è indispensabile riuscire a comprendere quali sono gli errori da non commettere, come migliorare il proprio curriculum per riuscire a trovare il proprio lavoro, ovvero a cambiare quello che si ha perché non ci soddisfa abbastanza. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere in merito.

Curriculum Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale viene ormai utilizzata in tutti gli anni della nostra vita, compresa la selezione per i lavori. Non sono poche le aziende che ad oggi si avvalgono delle funzionalità di AI per riuscire a selezionare quelli che sono i migliori concorrenti che si sono presentati per avere il lavoro messo a disposizione.

Proprio per questo motivo negli ultimi mesi c’è sempre più sentito parlare di un curriculum AI friendly, ovvero un curriculum che sia in grado di rispettare i canoni che vengono utilizzati dall’Intelligenza Artificiale durante la valutazione. Riuscire ad essere interessanti è il primo passo verso la nuova assunzione e quindi uno stipendio migliore.

Migliorare il proprio curriculum in semplici step

Innanzitutto è importante evitare di scrivere bugie all’interno del proprio curriculum. Mentire solo per avere il lavoro è completamente sbagliato, considerando che al momento della prova poi verranno fuori le proprie lacune. Allo stesso modo è importante non fornire troppe informazioni personali, meglio dire il minimo indispensabile su di sé e lasciare spazio sulle proprie capacità per svolgere la mansione. Per aumentare la possibilità di essere assunti è meglio lavorare sul personal brand ovvero offrire un punto di vista completamente personale su te stesso.

Ricorda che i numeri fanno sempre certi effetto quindi si preciso nell’indicare quelli che sono stati gli anni di esperienza maturata in una determinata mansione. Evitiamo gli errori grammaticali, meglio se il curriculum è esaustivo ma non troppo lungo. Affidati alle parole chiave tanto cari l’intelligenza artificiale, riporta eventuali esperienze di volontariato, usa una grafica accattivante e se necessario affidati a dei consulenti per la costruzione del tuo curriculum perfetto.