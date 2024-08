Caldaia nuova in sconto, aggiudicatene una spendendo pochissimo: i fondi stanno per terminare | Affrettati

Puoi avere una caldaia completamente nuova senza dover spendere un occhio della testa, se vuoi ottenere lo sconto ti devi però affrettare.

Quando si parla di inquinamento spesso si pone attenzione soprattutto sulle nostre automobili. Non ci si rende nemmeno conto che a volte l’eccessivo tasso di polveri sottili presenti all’interno dell’aria che negli stessi respiriamo, viene determinata anche dalle nostre case. Proprio per questo motivo negli ultimi anni è stato deciso di aiutare i cittadini italiani a migliorare le proprie abitazioni, attraverso dei bonus specifici.

Tra gli elementi di maggiore inquinamento, oltre che di maggiore spesa per tutte le famiglie italiane è sicuramente la caldaia. La spesa del gas esattamente come quella dell’energia elettrica, incide notevolmente sul bilancio familiare.

Ovviamente la preoccupazione di tutte le famiglie italiane, che vorrebbero cambiare la propria caldaia e quella della spesa. Gli apparecchi di nuova generazione hanno un costo notevole, che però nonostante tutto viene ammortizzato successivamente negli anni, grazie ai grandi risparmio che sia in bolletta.

Ma ancora per poco tempo è possibile godere di quello che tutti chiamano bonus caldaie 2004, che rientra nelle agevolazioni che sono state proclamate dal governo per quello che riguarda l‘efficientamento energetico e che non sappiamo ancora se verrà poi rinnovato con la nuova legge di bilancio. Proprio per questo motivo è indispensabile usufruirne proprio adesso

I requisiti per beneficiare del bonus caldaia

Esattamente come succede per altri bonus, anche per quello caldaia occorre essere in possesso di taluni requisiti. Per poter procedere con la domanda del bonus, occorre che si provveda alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con caldaia a condensazione di classe a, con implementazione di sistemi di termoregolazione. In queste specifico caso si ha diritto al 65% delle detrazioni, si scende al 50% nel caso in cui si provveda alla sola sostituzione del vecchio apparecchio.

A beneficiare del bonus sono gli affittuari, i comodatari, chiunque abbia un diritto reale di movimento nei confronti dell’immobile e ovviamente i proprietari.

Quali sono i bonus di cui si può godere e come inviare domanda

Attualmente ancora possibile godere di alcuni specifici incentivi per quello che riguarda la sostituzione della caldaia, il cui valore viene rimborsato in sede detrazione fiscale nel momento del 730. Innanzitutto l’eco bonus, da utilizzare in caso di lavori per efficentamento energetico, conto termico, bonus ristrutturazione e infine super bonus al 110% che è stato ridotto al 70%.

Per poter ottenere il bonus si dovrà provvedere alla comunicazione entro 90 giorni dall’avvenuta installazione della caldaia all’Enea. Inoltre sarà indispensabile la certificazione di un tecnico abilitato e l’attestazione della classe energetica. Il lavoro deve essere pagato con mezzi di pagamento tracciabili.