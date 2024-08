Vacanza, prima di partire in auto controlla questa lista: se te ne dimentichi rimanere a piedi da un momento all’altro

Se decidi di viaggiare in automobile prima di partire devi assolutamente procedere con un check-up completo per evitare spiacevoli sorprese.

Agosto è l’ultimo mese d’estate, anche se si spera sempre che il caldo e le belle giornate continuino anche in pieno settembre. Non di rado questa richiesta viene esaudita e molti nostri cari concittadini decidono di fare le valigie e partire per qualche giorno.

Chi ama la vita on the road probabilmente deciderà di incamminarsi per le autostrade italiane con la propria automobile, peccato che non di rado, proprio lungo la strada, ecco che capita l’imprevisto, il guasto che ti ferma ai box. Se non vuoi rischiare tutto questo è il momento di ascoltare qualche buon consiglio.

Viaggiare in auto ha da sempre il suo fascino, piace a molti amanti dei viaggi in piena autonomia. Ma fare molti chilometri con la propria automobile, vuol dire anche prendersi cura della propria vettura, permetterle di dare il suo meglio.

Insomma, la macchina deve essere preparata per la strada. Questo è veramente molto importante se ci si sofferma a pensare quanti rischi si corre mettendosi in strada con una vettura che non è stata sottoposta a manutenzione. Ecco allora cosa tenere bene a mente.

La manutenzione della propria vettura è importante sempre

Gli esperti di motori ci insegnano che prendersi cura della propria automobile si rivela importante ogni giorno e non solo quando si è in procinto di fare un lungo viaggio. Intraprendere una strada di molti chilometri è solo un pretesto n più per provvedere a un controllo periodico.

Avere cura della vettura, vuol dire, in maniera molto semplice, permettere all’automobile di riuscire ad avere una vita che sia quanto più lunga è possibile. Considerando l’ingente investimento che si compie nel momento dell’acquisto di un’auto averne cura è importante.

Cosa fare prima della partenza

Il primo controllo da effettuare prima della partenza è sui liquidi, tanto quello di raffreddamento che dell’olio motore, oltre che del liquido per i tergicristalli, tutti egualmente importanti. Per avere la certezza che l’auto riesca a mantenere la strada, è importante che si controlli la pressione dei pneumatici, oltre che l’altezza del battistrada. Revisionare i freni è importantissimo, come testare anche le luci e sincerarsi che funzionano perfettamente.

Nel caso in cui l’aria condizionata risulti non essere funzionale, allora è importante provvedere al suo ripristino. Controllare poi la ruota di scorta e il kit di emergenza. Per evitare problemi alla meccanica, il test dei filtri è importante, tanto come il controllo della batteria. Infine non dimenticare di controllare di avere con te tutti i documenti di cui hai bisogno.