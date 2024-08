Lire rare, questi pezzi valgono una follia: se li trovi ti arriva una barca di soldi | Svuota tutti i cassetti

Se trovi queste lire che sono molto rare, puoi far lievitare il tuo conto in banca. Adesso è il momento di svuotare i cassetti.

Lasciando da parte i millenial che non sanno nemmeno cosa sono le lire, la maggior parte degli italiani hanno potuto conoscere perfettamente le cara vecchia moneta italiana. Molta nostalgia il suo pensiero suscita nelle menti di coloro che l’hanno potuta utilizzare per i loro acquisti e pagamenti.

La stragrande maggioranza degli italiani sarà sicuramente d’accordo con questo sentimento che accomuna veramente tutti, anche per via dell’aumento spropositato che i prezzi hanno avuto negli ultimi mesi.

Il primo ad essere additato come responsabile di questa inflazione è stato ovviamente l’euro. La nuova moneta, con cui ormai abbiamo imparato a fare i conti ha fatto in modo che tutto raddoppiasse come per magia, a tal punto che in tanti chiedono ancora di tornare alla cara vecchia lira.

Tantissimi coloro che a casa sono ancora in possesso di alcune monete del vecchio conio. A possederne di più sono sicuramente i numismatici per passione, coloro che collezionano monete di ogni genere. Quello che è importante sapere è che ci sono alcune monete che possono avere un valore non indifferente.

Come riconoscere le monete preziose

Probabilmente qualcuno di chiederà se c’è un modo per riconoscere le monete preziose. In realtà molto dipende da alcuni particolari e in linea di massima è sempre più conveniente affidarsi a qualcuno che conosca la materia. Spesso il valore più o meno elevato dipende, ad esempio, dal numero di monete di quello specifico esemplare che sono state messe in circolazione.

In altri casi, invece, la moneta acquisisce valore perchè collegata a un evento particolare, a una ricorrenza. Da non trascurare nemmeno le monete che diventano di valore per via di un errore per quello che riguarda la loro produzione.

Ecco alcune delle lire con un valore molto elevato

Tra le lire, ce ne sono alcune che possono avere un valore veramente molto elevato. Pensiamo ad esempio, alle 500 lire del 1957 denominate Caravelle, sono le prime 500 lire realizzate in argento, hanno sul loro rovescio le tre navi di Cristoforo Colombo. Possono avere un valore che va dai 5.000 agli 8 mila euro. Anche le 10 lire di Pegaso del 1946 hanno un valore molto elevato, un passo di storia della numismatica coniate subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, segnano la voglia di rivincita dell’Italia dopo la guerra.

Le 5 lire Uva del 1946 possono essere vendute a 1.200 euro ed è stata la prima moneta coniata dalla Repubblica Italiana. 1 lira del 1947 con la raffigurazione di un’arancia appesa sul rama, può avere un valore di 1.500 euro, 4.500 invece, le 10 lire del 1947.