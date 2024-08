Lavoro, comincia il mese di settembre con un contratto da favola: questi siti sono insuperabili | Prepara il CV

Puoi cominciare il mese di settembre con un contratto veramente molto vantaggioso. Affidati a questi siti che sono inimitabili.

L’arrivo di settembre per alcuni vuol dire anche trovare un nuovo lavoro. Questo soprattutto per chi termina un contratto, per i lavoratori stagionali, per coloro che hanno deciso di voler trovare un’occupazione migliore, con un salario molto più alto e condizioni di lavoro migliori.

Una missione questa, che non sempre sembra essere semplice da realizzare, perchè le offerte di lavoro non sono sempre vantaggiose per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro. Eppure gli annunci che sul web si possono trovare sono veramente moltissimi.

C’è stato un tempo in cui per cercare un lavoro ci si affidava a dei giornali periodici, adesso sembra che tale modalità sia passata di moda. È sul web che si effettuano le maggiori ricerche di quelli che sono i migliori contratti in maniera assoluta. I social sono sicuramente i protagonisti in questo, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di occupazioni da remoto.

Ma numerose sono le piattaforme su cui è possibile procedere con la ricerca. Ci sono alcuni siti che sono veramente molto efficaci per quello che riguarda la ricerca di lavoro.

Non dimenticare di inserire il tuo curriculum

Se sei alla ricerca di un nuovo contratto di lavoro e ti affidi a una delle piattaforme che vedremo di seguito, non dimenticare che anche in questo caso, farsi notare dalle aziende è una questione di particolari. Su questi siti oltre ad inviare la propria candidatura, nel caso in cui ci siano delle posizioni interessanti, è importante anche sapersi presentare.

Proprio per questo motivo è consigliabile, innanzitutto caricare il proprio curriculum, in secondo luogo, provvedere ad inserire, in maniera completa e corretta quelle che sono le proprie competenze. Solo in questa maniera il proprio profilo sarà interessante per tutte le aziende.

I migliori siti per cercare lavoro

A questo punto non ci resta altro da fare se non rispondere alla domanda su quali siano i migliori siti per la ricerca di lavoro. Il primo tra tutti e probabilmente anche il più conosciuto è sicuramente Linkedln, social network dedicato al lavoro, qui non solo è possibile candidarsi alle offerte di lavoro, ma le aziende possono anche cercare personale. Molto utilizzato anche Indeed motore di ricerca su cui è possibile trovare migliaia di proposte.

Monster è molto apprezzato, iscrivendosi si hanno molte possibilità di trovare lavoro. Trovalavoro permette di registrarsi gratuitamente per riuscire a navigare tra le offerte. Le startup che sono alla ricerca di dipendenti, pubblicano le loro proposte di lavoro su Otta.com. Altrettanto utilizzato, soprattutto per i neolaureati anche Almalaurea e Joinrs. Infine JObros diviso in sezioni con numerose opportunità.