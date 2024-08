Ladri in casa, attento a queste nuove tecniche: entrano in pochissimi istanti e la svuotano completamente

I ladri hanno messo a punto delle nuovissime tecniche per entrare in casa e portarti via tutto, ecco come fanno.

Le cronache e le forze dell’ordine che raccolgono le denunce che arrivano da parte dei cittadini, ci raccontano che negli ultimi anni sono aumentate le intrusioni dei ladri ai danni delle abitazioni private. Se in precedenza ad essere presi di mira erano gli esercizi commerciali, attualmente nessuno può più dormire sonni tranquilli.

Sarà la crisi economica ad aver provocato non poche problematiche, ma sembra proprio che da quando questa si è fatta sentire in maniera prepotente, sono aumentati i furti. Un problema che ci tocca da molto vicino, considerando che troppo spesso occorre temere un’irruzione in casa, anche se non si ha nulla di valore.

Da una parte ci sono i ladri di professione, quelli che sono dei veri esperti di tali reati, altri sono invece, dei ladri improvvisati, che purtroppo creano molto più problematiche di quello che si possa pensare.

Sapere in che modo agiscono si rivela veramente molto importante per riuscire anche a difendersi, in una qualche misura e prevenire l’ingresso di sconosciuti all’interno della propria abitazione. Ecco allora quali sono i metodi messi a puntino dai ladri proprio in questi ultimi mesi.

Come prevenire le irruzioni in casa

Per evitare che si venga sorpresi dai ladri in casa, è importante riuscire a difendere il proprio immobile, proteggerlo in maniera efficace. I sistemi di allarme moderni sono estremamente efficaci e permettono di avere la propria abitazione sotto controllo anche quando si è lontani per qualche giorno.

Oltre all’installazione di sistemi di vigilanza, si possono utilizzare anche dei piccoli accorgimenti che si rivelano essere comunque molto efficaci. Se si esce per pochi minuti, si consiglia, ad esempio, di lasciare la TV o la radio accesa. Questo darà l’idea che probabilmente c’è ancora qualcuno in casa. Indicare sul citofono solo il cognome per non far comprendere quante persone sono in casa, ritirare la posta e avere cura delle piante per far pensare che ci sia sempre qualcuno, istallare luci a movimento e se si vive fuori dalla città, considerare l’idea di avere un cane.

I modi più utilizzati dai ladri per entrare

Quasi nel 70% dei casi, i ladri entrano in casa dalla finestra, indipendentemente che si abiti al primo piano o a piani più alti. Solo nel 30% dei casi si entra dalla porta. Ma ci sono anche altri escamotage che vengono utilizzati. A volte i ladri decidono di entrare quando ci sono ancora alcune persone in casa, come quando si camuffano per far credere che siano altre persone, come tecnici della luce.

Forzano la porta con una sottile lamina che riesce a prendere il posto della chiave. Maggiore il rischio per le case in affitto o in vendita. Inoltre, attenzione a parlare delle proprie abitudini sui social o in pubblico, potrebbero essere utilizzati dai mal intenzionati.