Caffè, bevine quanti ne vuoi risparmiando: non vorrai più quello del bar | La soluzione è definitiva

La soluzione che ti proponiamo è veramente quella definitiva, non vorrai più bere il caffè del bar perchè così risparmierai.

Il caffè in Italia è molto più di una semplice bevanda calda da bere, si tratta di una vera e propria cultura. Si beve un caffè per prendersi una pausa, ma anche per il semplice gusto di sorseggiare qualcosa che lasci un piacevole sapore in bocca. Il caffè è anche conviviali, la voglia di stare insieme, di dedicarsi del tempo.

Nell’arco della giornata, c’è chi ne beve uno solo, chi invece coglie ogni singola occasione per potersi godere finalmente di un buon caffè.

Purtroppo dobbiamo ammettere che in un periodo economico non proprio semplice per tutte le famiglie italiane, ci si chiede come si possa risparmiare anche sul caffè. Il mercato ne mette a disposizione di diversi tipi, marchi e che possono essere utilizzati in maniera differente.

Attualmente la maggior parte delle famiglie utilizza, per bere il caffè, delle macchinette, che siano esse a capsule o cialde poco importa. Pochissimi coloro che decidono di utilizzare anche la moka, che ha pur sempre il suo fascino. Ma con quale tipologia di caffè è possibile ottenere il maggior risparmio in maniera assoluta?

L’era delle capsule e delle cialde

In questi anni si è assistito a un netto cambiamento per quello che riguarda il consumo di caffè. Se in precedenza o lo si prendeva al bar o si utilizzava la polvere per la moka, adesso, questa è l’era del caffè in cialde o in capsule che non poche polemiche hanno suscitato.

L’idea di fondo che molti continuano a condividere è che entrambe le forme possano essere dannose per l’ambiente anche per chi il caffè lo beve. La polemica si sofferma non tanto sulle cialde, che nella maggior parte dei casi sono biocompostabili, ma sulle capsule in plastica o in alluminio. Materiali che sono potenzialmente dannosi. Non è un caso si in molti hanno iniziato a proporre una capsula riutilizzabile, perfetta per inquinare molto meno.

In quale forma si può consumare caffè e avere un risparmio

Sappiamo bene che la macchinetta del caffè è il tuo elettrodomestico preferito, ma ti sei chiesto quanto ti costa un caffè? Ad oggi anche loro hanno avuto un notevole aumento dei prezzi, esattamente come le capsule e le cialde del caffè.

Ad oggi sembra proprio che la moka sia sempre la forma di caffè molto più conveniente delle altre. Innanzitutto crea meno rifiuti, ma permette anche di risparmiare. Ma se non rinunciate a un caffè cremoso e piacevole al palato, allora il giusto compromesso è sicuramente una macchinetta per il caffè in grani, con macinatura istantanea per un caffè come al bar.