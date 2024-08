Banca, se fallisce sei in grossi guai: oltre questa cifra perdi tutti i tuoi risparmi: accade da un momento all’altro

Se la banca fallisce e hai sul conto oltre a una certa somma potresti perdere veramente tutto. Attenzione ti accade e non te ne accorgi.

In questa economia sempre più incerta riuscire ad avere la certezza che non ci si veda portare via tutti i risparmi sembra essere quasi impossibile. L’italiano medio è un grande risparmiatore, questo di sicuro non lo possiamo nascondere a nessuno. Ma purtroppo la crisi che ha visto colpire la nostra nazione in maniera piuttosto severa è andata a mettere a rischio veramente tutti.

C’è stato un momento in cui il denaro veniva nascosto sotto il materasso o sotto a un mattone della propria casa, che si debba tornare a quei tempi? Abbiamo imparato a lasciare il denaro in banca, ma è davvero sicuro?

Per la paura che ci venga rubato il denaro da casa, si decide di metterlo negli istituti bancari, ma poi abbiamo visto le banche fallire, cambiare nome, le filiali più piccole unirsi a quelle di dimensioni maggiori. Insomma un insieme di eventi che ha preoccupato e non poco, l’Italia intera.

Quello che occorre sapere è che purtroppo, non tutti i soldi che sono conservati sul conto corrente bancario, sono garantiti nel caso in cui la banca fallisce.

Le crisi delle banche fanno preoccupare

Le banche sono in crisi. In Italia negli ultimi anni non sono stati pochi gli istituti a muoversi sul filo del rasoio a non riuscire a trovare una quadra che permettesse loro resistere alla crisi. Hanno provato alzando i costi di gestione dei costi, i tassi di interesse, ma nulla sembra essere una valida risposta.

Ma la notizia che ha destato non poche preoccupazioni è quella della crisi delle banche americane della Silicon Valley Bank e in Svizzera. Dei veri colossi dell’economia del loro paese che si sono trovate in netta difficoltà a gestire le difficoltà economiche degli ultimi anni. Ci si chiede allora, cosa succede quando la banca su cui si ha il proprio conto corrente fallisce.

I soldi che vengono garantiti ai correntisti

Le cifre che abbiamo depositato in banca sono assicurate ma nel caso in cui la banca fallisca o ci siano altre problematiche ci sono dei limiti massimi per quello che riguarda il risarcimento. Nello specifico, le banche hanno per questi casi un apposito fondo. Il tetto massimo per la restituzione è di 100 mila euro per ciascun proprietario e per ciascuna banca in cui si ha un conto.

Nel caso in cui il conto sia contestato, la garanzia è comunque di 100 mila euro a correntista.