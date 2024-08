Autostrada, combatti gli aumenti in un modo semplicissimo: tieni il telefono a portata di mano | Basta un pulsante

Tieni il telefono a portata di mano, perchè con un solo pulsante puoi finalmente contrastare gli aumenti in autostrada.

Anche viaggiare in autostrada è diventato ormai estremamente costoso, considerando i tempi che corrono. Purtroppo occorre far fronte anche per quello che riguarda i viaggi a un certo aumento dei prezzi. Il primo tra i rincari a cui gli automobilisti devono far fronte è quello del carburante, ma non è l’unico.

Essere automobilista è veramente costoso, questa è la verità con cui tutti devono fare ormai i conti. Spostarsi con la propria automobile richiede un’organizzazione puntale e nel minimo dettaglio, per evitare di spendere ben oltre al proprio budget.

Se si viaggia in autostrada, poi, occorre aggiungere alle spese del viaggio, anche quelle per il pagamento del pedaggio. Come ben sappiamo, le autostrade sono le uniche strade italiane a pagamento, con un prezzo diverso a seconda della tratta che si percorre.

Fino a non molti mesi fa, coloro che viaggiano spesso in autostrada percorrendo lunghe tratte, decidevano di sottoscrivere un abbonamento al telepedaggio, ma anche questo ha subito un discreto aumento. Ma con un semplice tasto puoi avere un grandissimo risparmio, ecco cosa devi assolutamente sapere.

Nuovi rincari per tutti coloro che viaggiano in autostrada

Questi ultimi giorni d’estate purtroppo, ci riservano una sorpresa inaspettata e che potrebbe mettere in difficoltà moltissime famiglie italiane. Per tutti coloro che viaggiano in autostrada sono previsti nelle prossime settimane dei notevoli rincari. Un aumento che purtroppo rende per tutti meno conveniente muoversi in autostrada.

Non solo aumenta il pedaggio, ma si pagherà di più anche nel caso in cui ci si avvalga del telepedaggio. Telepass è uno dei maggiori fornitori per quello che riguarda il Telepedaggio. Gli aumenti hanno toccato anche questa azienda che però propone una serie di offerte veramente molto vantaggiose.

Tutte le offerte disponibili

Numerose sono le possibilità disponibili per quello che riguarda le offerte messe a disposizione agli automobilisti da parte di Telepass. La liberalizzazione del telepedaggio ha fatto in modo che le tariffe fossero modificate per riuscire ad avere le attenzioni da parte degli automobilisti.

Da luglio è possibile sottoscrivere l’offerta Family a un costo che va dall’1,83 euro a 3,90 euro al mese. Vi è poi la proposta Telepass Base con un dispositivo che può essere utilizzato su due targhe differenti. Infine vi è il telepedaggio con abbonamento Telepass Plus al costo di 4,90 euro al mese.