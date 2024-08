Parcheggio, se ti fermi su questo punto ti buttano in carcere: non puoi opporti alle manette in alcun modo

Se parcheggiando ti fermi proprio in questo punto rischi il carcere a vita. Attenzione a quello che succede quando si è al volante.

Il gran numero di automobili presenti nelle nostre città, ha reso parcheggiare estremamente difficile. Nelle città più grandi si rivelano una vera Mission Impossible che nemmeno 007 sarebbe in grado di affrontare. Innanzitutto in buona parte del territorio italiano sono presenti esclusivamente parcheggi le strisce blu, ovvero a pagamento.

La regola generale ci dice che per ogni gruppo di parcheggi a pagamento, ce ne dovrebbero essere altri completamente gratuiti. Ma questo spesso non accade o comunque, la presenza di parcheggi per cui non non c’è bisogno di pagare diventa qualcosa di veramente raro.

Ecco che in una prospettiva di questo genere, con il numero di automobili sempre crescente, si finisce per cadere in quello che viene considerato un vero e proprio parcheggio selvaggio. Quante volte anche tu che ci stai leggendo, essendo estremamente di fretta, hai deciso di lasciare la macchina proprio lì, dove non l’avresti dovuta lasciare.

Infondo lo facciamo proprio tutti, ma quello che alcuni non sanno è che parcheggiare in un certo modo determina un vero e proprio reato penale, per il quale si è perseguibili per legge. Scopriamo di cosa stiamo parlando.

L’articolo 610 del codice penale ci parla di reato di violenza privata

Potrebbe sembrare assurdo, ma in un momento storico in cui si pone particolare attenzione sui diritti di ognuno di noi, anche come si parcheggia può diventare un modo per finire nei guai. L’articolo 610 del codice penale ci parla di reati di violenza privata, una norma che punisce con reclusione fino a quattro anni chi commette violenza o minaccia nei confronti di altre persone.

A questo punto qualcuno si chiederà, ma cosa c’entra con il parcheggio selvaggio? Apparentemente noi crediamo di mettere in atto dei comportamenti che sono innocui, ma la realtà è che bloccare un passaggio, o impedire un accesso, si può trasformare in un reato.

Anche parcheggiare troppo vicino è reato

Rientrano nei comportamenti che vengono disciplinati dall‘articolo 610 del codice penale anche il parcheggiare troppo vicini a un’altra automobile. Succede troppo spesso, ma quello che in pochi sappiamo è che il proprietario della vettura potrebbe essere torto e quindi lo si potrebbe denunciare.

A stabilire tutto questo sarebbe stata la sentenza 53.978 del 2017 a carico della Corte di Cassazione, la quale si è espressa per fatti avvenuti a Messina, dove il cittadino avrebbe parcheggiato troppo vicino ai pressi di un’altra vettura. In questo specifico caso e passeggiare non era nemmeno potuto scendere dall’automobile. Allo stesso modo si identifica come violenza privata parcheggiando nello spazio destinata ai disabili