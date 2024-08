Auto, se la guidi d’estate ti lascia a piedi da un momento all’altro: questi problemi sono più comuni di quanto pensi

Se guidi anche in piena estate, sappi che la tua auto ti potrebbe lasciare a piedi, non sono pochi i problemi molto comuni.

In piena estate il caldo folle non crea problematiche solo ad ognuno di noi, ma anche alle care automobili che utilizziamo quotidianamente per muoverci in città e fuori. Le vetture risentono del caldo in ogni loro componente, che si tratti della carrozzeria che del motore.

Questo è il motivo per cui si consiglia di parcheggiare la propria vettura in un posto che sia abbastanza riparato, dove l’auto può essere protetta dai raggi del sole e dal caldo eccessivo. Notizia di pochi giorni fa, in Cina, le auto con le pance. Il caldo troppo intenso porta a una sorta di rigonfiamento delle pellicole che ricoprono le vetture creando delle vere e proprie pance.

Ma questo è solo uno dei problemi che si verificano per via dell’aumento esponenziale delle temperature. In attesa che settembre e l’autunno bussino alla porta cerchiamo di difenderci in qualche modo.

Ecco allora quali sono le rotture che in piena estate sono molto comuni sulle nostre automobili. Alcune di esse sono da prevenire per evitare di dover spendere ingenti somme dal meccanico di turno. Vediamo cosa dobbiamo sapere in merito.

Occhio al motore

Ovviamente a preoccupare nella maggior parte dei casi, sono le rotture al motore della vettura, considerando che sono anche quelle che portano a spese maggiori in termini di riparazioni. Purtroppo anche il motore risente dell’eccessivo caldo per via di un notevole riscaldamento. Può succedere che il sistema di raffreddamento dell’auto non funzioni nella maniera corretta. Questo si verifica se il liquido refrigerante viene a mancare.

Un problema non di poco conto, che porta nei casi estremi, alla rottura del motore. Indispensabile controllare anche il corretto funzionamento delle ventole del radiatore.

Le altre possibili rotture delle automobili

Anche la batteria dell’automobile può risentire dell’eccessivo caldo. Infatti le temperature eccessive possono in qualche modo velocizzare quello che è il processo di corrosione che avviene all’interno della batteria e in questo modo abbreviare la vita della stessa. Inoltre è possibile che si verifichi la perdita del liquido all’interno della batteria.

In alcuni casi a risentire delle temperature elevate sono i pneumatici su cui si possono creare della bolle, ovvero dei rigonfiamenti che possono rendere poco efficace la tenuta di strada, oltre a ridurre l’efficienza del carburante. Infine tra i problemi che possono accusare le automobili c’è il mal funzionamento del sistema di climatizzazione.