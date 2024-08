Affitto, questo tipo di contratto è vantaggioso per tutti: lo stratagemma lo conoscono in pochissimi

Quando si affitta una casa è possibile ottenere un ottimo risparmio conoscendo questa particolare tipologia di contratto. Ecco cosa sapere.

Il mercato immobiliare in netta crisi ha fatto in modo che gli italiani trovassero in un poche problematiche, non sono nell’acquisto degli immobili, ma anche nel loro affitto. Sempre precedenza era molto elevata la percentuale di coloro che affittavano una casa, ad oggi sono in tanti che decidono di pagare un mutuo piuttosto che un affitto.

Sappiamo bene che il popolo italiano è da sempre innamorato degli investimenti immobiliari. In genere coloro che hanno delle notevoli possibilità economiche, o decidono di risparmiare, ovvero decidono di investire nel mattone.

Peccato che proprio negli ultimi anni questa forma di investimento, sembra non essere affatto facile da portare a termine. Tra i tassi di interesse sempre in aumento e la maggiore difficoltà ad ottenere un mutuo in banca, sono tanti coloro che decidono di denunciare la casa di proprietà e concedersi quindi una casa in affitto.

Come molti sapranno l’affitto può essere regolamentato da tipologie di contratto completamente diverse tra di loro, tutte convenienti o dalla parte del proprietario o dalla parte del locatario. Ci sarebbe una tipologia di contratto però, molto utilizzata attualmente, ma che in pochi effettivamente conoscono. Ecco cosa occorre sapere.

Il mercato immobiliare è in difficoltà

La difficoltà che sta incontrando l’Italia intera per quello che riguarda l’economia del nostro paese, ha portato allo sviluppo di nuove forme di contratto d’affitto. Attualmente la situazione del mercato immobiliare sembra essere alquanto particolari. Da una parte ci sono numerose abitazioni che possono essere acquistate, prezzi anche piuttosto bassi, ma se ha difficoltà ad accedere al credito.

Questo è il motivo per cui il mercato immobiliare è andato in una crisi profonda, da cui uscire è possibile solo attuando alcuni stratagemmi che sembrano essere veramente efficaci.

Una nuova tipologia di contratto che in pochi conoscono

Tecnicamente viene chiamata allocazione con patto di futura vendita e in Italia fino a poco tempo fa non era fatta conosciuta dai cittadini. Ma a fare riferimento ad essa è l’articolo 1526 del codice civile, il quale va a stabilire che la proprietà di un immobile può essere trasferita solo nel caso in cui vengano pagate tutte le rate dell’immobile stesso.

In buona sostanza si tratta di un accordo secondo il quale è possibile dare un piccolo anticipo su un immobile, e poi scontare il restante valore dello stesso, attraverso un contratto di affitto con acquisto finale. In buona sostanza invece di chiedere un mutuo alla banca, è possibile pagare la propria casa, provvedendo al saldo mensile del canone di affitto.