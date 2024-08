Prestiti e mutui, richiedili a queste condizioni e saranno tuoi in un attimo: non possono più dirti di no

Da questo momento in poi potrai ottenere un prestito o un mutuo, puoi averlo in maniera molto semplice e nessuno ti può dire di no.

In un momento economico difficile come questo, ottenere un prestito o un mutuo non solo potrebbe essere poco conveniente, ma potrebbe anche essere molto difficile. I tassi di interesse sono ad oggi molto elevati e questo potrebbe essere veramente poco conveniente, soprattutto se si impegna in un prestito pluriennale, come quello che è un mutuo.

Le banche poi, considerando le difficoltà economiche in cui l’Italia verte, sono portate a richiedere una serie di garanzie aggiuntive, per fare in modo di poter avere la certezza che il debito venga ripagato.

Ma nonostante la scarsa convenienza nell’andare a richiedere un prestito, in alcuni specifici casi si rivela indispensabile. Quindi gli esperti sono in grado di offrire alcuni consigli veramente molto validi per avere maggiori possibilità di ottenere dei prestiti.

Anche in questo campo, riuscire a mettere in pratica alcune tips si rivela essere veramente molto importante. In fondo lo sappiamo tutti che realizzare dei piccoli desideri come, comprare un’automobile o una casa è tra i sogni che gli italiani fanno maggiormente nella loro vita.

Prima accertati di poter richiedere il tuo prestito

Innanzitutto occorre sottolineare che, considerando il gran numero di fattori che possono incidere sulla richiesta del mutuo o di un prestito sarebbe opportuno innanzitutto accertarsi che sia effettivamente possibile procedere in questa direzione.

Per comprendere se effettivamente si hanno i requisiti, è possibile procedere con una simulazione online. In questo caso con pochi click è possibile comunque ottenere un giudizio che sia negativo o positivo. In genere si tratta di un giudizio piuttosto affidabile, inoltre spesso si viene richiamati da un esperto di finanza che potrebbe essere in grado di indicare la giusta soluzione.

Come aumentare la possibilità di avere un mutuo

Quindi con alcune semplici accortezze è possibile comunque aumentare le possibilità di ottenere effettivamente il prestito o il mutuo. In linea di massima, si ha maggiore possibilità di ottenere mutui di piccole entità. Questo succede perchè in alcuni casi non è richiesta nemmeno una busta paga.

Ciò a differenza dei mutui ipotecari, in cui avere delle certezze economiche si rivela indispensabile. Quindi ciò di cui si ha bisogno un documento che attesti in una qualche misura il reddito che si possiede. Nel caso in cui questo non fosse possibile, allora occorrerà avere un garante, in grado di dare garanzie in questi termini.