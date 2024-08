Shopping, occhio alle offerte false sui cartellini: spendi il doppio senza accorgertene | Queste 4 sono micidiali

Appassionati di shopping, state attenti alle offerte sul cartellino, alcune sono delle vere e proprie truffe.

Acquistare anche semplicemente i prodotti di utilizzo quotidiano, sembra essere diventato veramente difficile. Non sono poche le famiglie che di mese in mese devono fare delle scelte e quindi rinunciare a taluni prodotti che non sono indispensabili. Questo purtroppo è quello che succede per via di un’economia in netta crisi, in cui il consumatore medio si deve affidare a saldi ed offerte, per poter acquistare alcuni beni di consumo.

Nel corso dell’ultimo anno l’inflazione ha portato i prezzi a livelli veramente astronomici, facendo in modo che moltissimi consumatori si trovassero in difficoltà anche semplicemente a fare la spesa settimanale. In tale prospettiva quello che è successo e che buona parte dei cittadini italiani hanno deciso di affidarsi ai volantini, alle offerte interne.

A diventare i punti vendita più frequentati in assoluto sono stati i discount, in grado di offrire prodotti di alta qualità, a prezzi veramente molto vantaggiosi. Ma quando ci si affida alle offerte, occorre sempre avere un approccio che sia piuttosto critico.

Peccato che però sono ancora troppi gli imprenditori che utilizzano dei trucchetti per far credere ai consumatori di avere un buon risparmio, invece non è affatto come sembra.

Imparare a fare i conti con i trucchi di marketing

Troppo spesso vengono messi in atto nei trucchi di marketing, per aumentare le vendite di alcuni specifici prodotti. In alcuni casi i supermercati diventano delle vere e proprie trappole per i consumatori. Cartellini di offerte che vengono messi in maniera strategica, prodotti posizionati proprio lì dove li puoi vedere meglio, dove li compri più facilmente.

La verità è che nel semplice marketing nulla viene lasciata al caso, pur di spingere un qualsiasi consumatore all’acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro, si mettono in atto dei stratagemmi che possono risultare anche efficaci. Cono conoscerli permette di avere un buon risparmio al momento del conto.

4 trucchi per spingere il consumatore a comprare

4 sono i trucchi maggiormente utilizzati nel marketing per spingere ogni consumatore ad acquistare proprio quel prodotto. Il primo si chiama loss leader pricing, esso consiste nel mettere un prodotto civetta al fine di andare ad alterare la tua scelta, venduta a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello base porterà ogni cliente ad acquistare altri prodotti della stessa linea. Ovviamente lo stesso prezzo civetta è un trucco di marketing. La più antica delle tecniche per adescare i consumatori, il funzionamento è molto semplice se si vuole vendere un prodotto da 1000 €, gli se ne affiancano altri due, da una parte una ad un prezzo estremamente inferiore ma con funzionalità base, dall’altra uno dal prezzo di poco inferiore, ma anche di funzionalità similari. Il primo prodotto verrà scartato perché ritenuto di gran lunga inferiore alle proprie aspettative, il secondo verrà invece accantonato perché convinti che con una spesa di poco maggiore si possa ottenere un prodotto migliore.

Anche il trucco della coerenza arbitraria è molto utilizzato, applicato spesso nella ristorazione, fondamentalmente si basa sulla possibilità di proporre al consumatore una serie di prodotti di prezzo elevato, mettendone solo uno di prezzo più basso, questo sembrerà l’affare del secolo e verrà scelto. Infine molto efficace è la tecnica dello scontissimo, ce lo dice la parola stessa viene applicato uno sconto veramente importante su un prodotto che inizialmente aveva un prezzo elevato. Ma sarà veramente un affare