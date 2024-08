Salute, con questa dieta risparmi e perdi i chili in eccesso: puoi seguirla tutto l’anno | I risultati sono evidenti

Una dieta che non solo ti permette di perdere i tuoi chili di troppo, ma anche di avere un notevole risparmio, ecco cosa sapere.

C’è chi decide di mettersi prima dell’estate per mostrare un fisico perfetto in spiaggia e chi, invece decide di mettersi a dieta alla fine del periodo estivo per prendersi cura del proprio corpo tutto l’anno. Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, permette di lavorare in maniera costante al proprio benessere.

Ci dicono gli esperti che provi attraverso la nostra alimentazione passa anche il benessere tanto del fisico quanto della mente. La nostra dieta mediterranea in termini valori nutrizionali e qualità dei cibi sembra essere la migliore in assoluto.

Sembra a questo punto facile capire che da un certo punto di vista noi italiani siamo anche avvantaggiati considerando la cultura culinaria che ci accompagna da secoli e secoli. Peccato che troppo spesso però ci facciamo prendere la mano e finiamo per consumare alimenti che non sono affatto salutare e soprattutto non sono in linea con quella che è un’alimentazione veramente sana.

Quello di cui non ci si rende conto, è che riuscire ad avere un menù curato nei minimi dettagli, non solo ci permette di godere di buona salute più a lungo, ma anche di avere un notevole risparmio nei momenti in cui si va a fare la spesa.

Un’alimentazione sana e anche economica

Spesso si finisce per cadere in quello che viene comunemente chiamato cibo spazzatura, perché si crede che si riesca a risparmiare tempo acquistando prodotti prodotti di questo genere piuttosto che cibi di elevata qualità. La realtà non è assolutamente così.

Il risparmio in termini di spesa alimentare passa attraverso una certa organizzazione della spesa e del menu settimanale. Ci sono cibi salutari che si schettina in maniera giusta sono anche economici e permettono di avere un notevole risparmio finale.

Cosa non deve mancare nel tuo carrello

A questo punto potrebbe essere di grande aiuto conoscere quelli che sono i cibi a prezzi molto bassi, che sono anche salutari. Si consiglia ad esempio di comprare la frutta di stagione, molto più economica, altro cibo venduto a prezzi popolari sono le uova, fonte di proteine e di omega tre, offre al corpo vitamina A, D e zinco.

Si raccomanda poi di acquistare il pesce azzurro ricco di ferro e di iodio, non devono mai mancare gli ortaggi verdi fonte di ferro e vitamine. Anche i legumi offrono un valore nutrizionale estremamente elevato, avena e cereali sono perfetti per una colazione salutare. Per quello che riguarda la carne da più economica resta il pollo e il tacchino, da abbinare a patate e carote, versatili e nutrienti.