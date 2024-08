Lavatrice, per risparmiare davvero hai una sola possibilità: questa scelta ti cambierà totalmente la vita

Lavatrice, se vuoi davvero risparmiare molto, punta a ciò. La vera svolta in questa direzione.

Indubbiamente nei periodi più caldi, quando si è più consoni a sudare, cambiamo molti indumenti. Per tale motivo dobbiamo azionare con maggiore frequenza la nostra lavatrice. Se poi facciamo parte di una famiglia numerosa e con figli a carico, il discorso può raggiungere percentuali elevatissime.

Tra l’altro non è neanche il massimo per la nostra salute lasciare per giorni interi i panni da lavare nella cesta apposita. In tal maniera daremmo il via al proliferarsi di batteri. D’altro canto non sarebbe corretto neppure accendere l’elettrodomestico per poche cose da lavare. Difatti, bollette alla mano consuma tantissimo sia per quel che concerne l’acqua che l’energia elettrica.

Per risparmiare parecchi soldini in tale direzione, cerchiamo di utilizzarla sì a pieno carico, ma nemmeno, di contro, sovraccaricandola troppo. In tal maniera difatti non potrà effettuare un gran lavaggio e noi saremo pertanto costretti a farne un altro. E così addio risparmio! Attenzione anche a non eccedere neppure con la quantità di detersivi, soprattutto se di scarsa qualità.

Cerchiamo di utilizzare lavaggi brevi e che ci consentono di puntare a temperature basse. Se per esempio occorre solo una sciacquata, questa può essere una scelta decisamente vincente. Oltre a ciò, verifichiamo, in base al contratto stilato con le società erogatrici quando potrebbe costarci di meno a livello di giornate o fasce orarie, accedere al consumo sia di acqua che di energia.

Lavatrice, i primi consigli per risparmiare

Ricordiamoci tuttavia che una lavatrice vecchia o che comunque non funziona bene, di contro consumerà di più senza donarci un gran lavaggio, Ergo, provvediamo alla sua mirata pulizia e corretta igienizzazione, sia per quanto concerne la parte interna che esterna, tenendo ben lontano il calcare.

Ciò è valido anche per una questione legata all’igiene. E poi, se vogliamo risparmiare tanti soldini, cosa vivamente consigliata vista la brutta aria che tira nel nostro Paese, puntiamo su questa incredibile e nuova possibilità. Si tratta di qualche cosa di assolutamente innovativo e che solo una mente eccellente e preparata poteva ideare.

Il metodo rivoluzionario

Stiamo parlando, udite udite, nientemeno che di Dyvia, che altro non è che una lavatrice umanitaria Ideata dall’ingegnere britannico Navjoiti Sawhey, funziona senza corrente. Dopo un periodo sabbatico trascorso in India, l’uomo ha deciso di progettare qualche cosa di utile per i poveri ideando questa speciale lavatrice e dandole il nome di una sua vicina di casa, che si spaccava letteralmente la schiena per 20 ore e settimana lavando i panni a mano.

Una volta tornato alla base, ha lavorato alacremente al progetto, assieme al suo affiatato team. Tra l’altro, grazie a Dyvia per lavare i vestiti basterebbero solo 10 tiri d’acqua, al posto dei 40, che si usano per lavarli a mano. 30 sono quelli invece che sfruttiamo per un canonico lavaggio in lavatrice. In tale maniera salvaguarderemo la salute del pianeta, ma anche del nostro portafogli e conto corrente.