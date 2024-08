Estate, elimina le macchie di sudore dalle maglie: ti bastano pochi ingredienti naturali | Torna come nuova

Estate, ciao ciao macchie di sudore dalle maglie. Ritorneranno come nuove.

Chiaro che quando fa molto caldo e l’odiata afa e umidità si fanno sentire di più è più probabile sudare e siamo propensi ad effettuare un maggior numero di lavatrici al giorno. Il problema è che molti indumenti, se non composti da materiale di qualità possono rovinarsi a furia di essere lavati.

Indubbiamente le t-shirt, chiamate comunemente maglie, sono quegli indumenti che maggiormente mostrano macchie di sudore molto evidenti. E anche una volta che abbiamo provveduto al lavaggio a mano o in lavatrice, soprattutto se parliamo di quelle chiare o dai toni comunque tenui, potremo notare che quell’antiestetico alone giallo non se ne è andato.

Solitamente è sito nelle zone ascellari ed è molto visibile ad occhi altri. Ero, non possiamo indossarle nemmeno nel nostro nido. Può capitare che un amico o un vicino di casa ci possa suonare al campanello per chiedere il nostro aiuto. Insomma, anche in casa nostra è bene rimanere sempre presentabili.

Alla lungo poi potremo decidere di gettare nella spazzatura le nostre maglie anche se ce ne siamo affezionati, Il che è un peccato dato che avremo speso dei soldini per comprarle, che ora come ora, sono sempre meno. Attualmente sono in corso però i saldi e potremo approfittarne per comperarne almeno qualcuna nuova.

Stop alle macchine sulle maglie

Ciò non toglie che se possiamo risparmiare senza comperarne molte sarebbe una manna dal cielo e per poterlo fare, oltre a prestare attenzione ai lavaggi, potremmo eliminare le macchie di sudore con rimedi squisitamente naturali. Il primo consiste nell’utilizzare l’aceto bianco. Non dovremo fare altro che immergere il capo sporco in una bacinella colme d’acqua e mezzo bicchiere di quest’ultimo.

Lasciamo in ammollo per un’ora e laviamo in lavatrice. Se notiamo però che il capo emana un fortissimo odore di aceto è meglio che lo lasciamo in ammollo in acqua calda per un’altra mezzora prima di metterlo in lavatrice. Altro escamotage che possiamo mettere in atto consiste nel puntare sul bicarbonato di sodio, unito però all’acqua ossigenata.

Le soluzioni top

Vi basterà creare una semplice e accattivante soluzione di questi due elementi, mescolandoli bene dopo che avremo notato la formazione di una pastella, applichiamolo sulle zone interessate che per la verità possono essere non solo della ascelle, ma anche del colletto. Lasciamo agire per un’ora direttamente su tessuto, quindi risciacquiamo con acqua tiepida e laviamo insieme ad altri capi in lavatrice.

Ricordiamoci che che lavare i capi che presentano macchie di sudore gialle con dei detersivi senza aver messo in atto uno di questi due escamotage può portare a un netto peggioramento della situazione, facendoli scolorire e ingiallendosi visibilmente. A quel punto sarà davvero dura riuscire a dare una nuova vita alle nostre maglie.