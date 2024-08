Dichiarazione dei Redditi, rimborsi in arrivo per tutti: segnati queste date sul calendario e festeggia come non mai

Segnati queste date sul calendario perchè sono in arrivo tutti i rimborsi della dichiarazione dei redditi, ecco cosa devi assolutamente sapere.

Milioni gli italiani che hanno già provveduto ad inviare il modello 730/2024. Il documento che funge da dichiarazione dei redditi deve essere compilato in maniera precisa in ogni sua parte per evitare di incorrere in sanzioni di qualsiasi genere. Senza considerare che proprio l’invio della dichiarazione permette di accedere a una serie di rimborsi e detrazioni a cui, altrimenti non si avrebbe accesso.

Attualmente i cittadini possono provvedere in maniera autonoma alla compilazione, accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione specifica è possibile provvedere alla conferma dei dati precompilati, un modo per inviare il modello 730 senza rischiare di incappare in ulteriori controlli.

Ma dalle stime che arrivano a riguardo sembra che sono tantissimi i cittadini italiani che hanno preferito rivolgersi a un patronato, per provvedere all’invio della documentazione senza commettere errori, consci anche che nell’eventualità se ne commettano si rischia di ricevere delle sanzioni. La compilazione corretta dei campi, porta all’ottenimento dei rimborsi.

Proprio per chi ha già provveduto all’invio del modello, stanno per arrivare i bonifici a cui hanno diritto. Le date sono ormai vicine.

Le scadenze del modello 730/2024

Anche quest’anno la scadenza ultima per l’invio del modello 730 è fissata per il 30 settembre. Ovviamente però, per poter avere i rimborsi a cui si ha diritto non si dovrà aspettare che l’ultimo dei cittadini invii il suo documento, infatti per alcuni i rimborsi sono già arrivati e per altri partiranno, invece, a breve.

Dal mese di maggio sono stati già 13 i milioni di cittadini che hanno provveduto a tale obbligo, di cui 10 milioni lo hanno fatto tramite patronato. Per alcuni di loro tra pochi giorni sarà il momento di ricevere i tanto attesi rimborsi.

Le date dei rimborsi

Il calendario per quello che riguarda i rimborsi sono ormai decisi da tempo e le date, fino a questo momento sono state sempre rispettate. Per chi ha provveduto all’invio della documentazione entro il 31 maggio il 15 giugno sono già partiti i rimborsi, chi invece ha provveduto dal 1 al 20 giugno, il rimborso è partito il 29 giugno. Per il momento gli ultimi che hanno ricevuto il rimborso sono coloro che hanno presentato il modello 730 entro il 15 luglio, per loro il 23 luglio è stato il giorno del pagamento.

Il giorno 15 settembre è prevista la liquidazione dei rimborsi per chi presenterà la dichiarazione dei debiti entro il 31 agosto.