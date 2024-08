Supermercato, per colpa del marketing spendi molto di più: stai alla larga da queste strategie | Ci caschi sempre

Il marketing ti condanna a spendere molto di più. Attenzione a queste strategie che ti fregano sempre, lo fanno apposta.

Ammettilo, anche il tuo problema quando vai a fare la spesa è di ricevere un conto che è estremamente più alto di quello che avevi pensato di spendere realmente. In realtà questo è quello che succede un po’ a tutti negli ultimi mesi. Dobbiamo prendere atto che i prezzi sono aumentati, che è impensabile fare la spesa con lo stesso importo con cui si faceva fino a qualche mese fa.

Ma i prezzi non sono gli unici colpevoli di uno scontrino fin troppo salato. Pagare un conto molto più elevato di quello che si credeva, è determinato in buona parte, dall’applicazione di alcune leggi del marketing all’interno dei supermercati.

Parliamoci chiaramente, la vita di ogni singolo punto vendita viene determinata dagli incassi, che vengono determinati, ovviamente, dai prodotti che consumatore decide di acquistare. Semplice immaginare che il marketing ci debba mettere lo zampino.

Alcune strategie permetterebbero di piazzare in maniera migliore alcuni prodotti piuttosto che altri, di avere vendite maggiori e in alcuni casi anche aumentare gli introiti. Conosce alcuni trucchi ci permette di affrontare la spesa nel migliore dei modi.

Risparmiare facendo la spesa è una questione di strategia

Eppure fare la spesa sembra essere qualcosa di veramente basilare, dovrebbe essere anche piuttosto semplice. In realtà se non conosciamo alcune piccole tecniche, si finisce per spendere tutto il proprio denaro nell’acquisto di cibi che nemmeno mangiamo. Ad esempio è importante riuscire a fare una spesa oculata, comprare solo quello che veramente si consuma. Un metodo questo per evitare anche lo spreco alimentare.

Questo è il motivo per cui si consiglia ad esempio, di stilare una lista della spesa, decisa in base al menu settimanale. Si consiglia anche di non utilizzare lo smartphone durante la spesa, ovvero non distrarsi e non andare mai al supermercato a pancia vuota.

Il carrello è il tuo unico

Probabilmente saprai benissimo che i carrelli della spesa non sono tutti uguali. Alcuni sono più piccoli al piano dimensioni maggiori.secondo uno studio condotto dai ricercatori della City University di Londra, i carrelli classici a spinta, ovvero quelli con maniglione centrale sarebbero in grado di farci spendere meno dei moderni carrelli con due manici laterali.

Questo succederebbe perché ne spingere i carrelli con maniglione si avrebbe bisogno di applicare una spinta maggiore. Questo porterebbe il consumatore ad andare via prima dal supermercato.