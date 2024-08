Panni puliti senza una piega, se li lavi così risparmi ogni volta almeno 100 euro: i soldi ti rimangono nel portafoglio

Puoi risparmiare almeno 100 euro al mese se li lavi in questa maniera, non fanno nemmeno una piega e sono sempre perfetti.

Lavare il bucato è una delle azioni che compiamo quasi tutti i giorni a volte senza nemmeno rendersene conto. Le mamme e i papà che sono alla lettura in questo momento, potranno testimoniare che in media, una sola lavatrice al giorno potrebbe non essere sufficiente.

Sono pochi però, coloro che hanno considerato un aspetto molto importante, ovvero, che anche lavare il bucato si aggiunge alle spese da sostenere per la gestione della casa. Tra detersivi per il bucato e energia elettrica che viene consumata ecco che ci si chiede quanto ci costa lavare i nostri vestiti.

Per quello che riguarda i detersivi, sono molte le possibilità che il mercato offre. Moltissimi marchi, abbinamenti di profumi, ammorbidente, detersivo per i bianchi, colorati, delicati e chi più né ha più ne metta. Insomma, sembra proprio restare solo che l’imbarazzo della scelta.

Ma questo non è l’unico elemento che incide sulla spesa da sostenere per lavare i vestiti. Certo una spesa di cui non si può fare a meno, ma ci sarebbe qualcosa su cui porre attenzione per poter avere un certo risparmio.

Hai un nemico in casa e non lo sai

Nostro caro casalingo, nostra cara casalinga, nel percorso che porta il tuo bucato dalla cesta dei panni sporchi fino al cassetto c’è un nemico di troppo. Si tratta del ferro da stiro. L’apparecchio è un vero e proprio vampiro di energia elettrica. Se si vuole avere un certo risparmio occorre sapere in che modo è possibile risparmiare.

Il consumo dei moderni ferri da stiro va dai 1800 ai 2400 watt, un consumo medio non indifferente, che però può essere abbassato scegliendo quello che è l’apparecchio giusto per le proprie esigenze.

Ridurre la spesa energetica del ferro da stiro

Ci si chiede a questo punto se sia o meno possibile ridurre la spesa per quello che riguarda l’energia elettrica consumata dal ferro da stiro. Il primo passo verso il risparmio è sicuramente la scelta dell’elettrodomestico giusto, ovvero quello di classe più elevata che dovrebbe permettere un buon risparmio. Inoltre è consigliabile scegliere indumenti che non devono essere stirati.

Particolare attenzione quando si stendono i panni, se si procede nella maniera corretta non vi è alcun bisogno di stirare. Considerando che la maggior parte dell’energia viene consumata per entrare in temperatura, è opportuno accumulare i vestiti da stirare per procedere con un solo giorno di stiro.