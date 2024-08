Frigorifero vecchio, per colpa sua butti centinaia di euro nel cestino: se si rompe salva il cibo in questo modo

Frigorifero, se è vecchio e si rompe, può mandare in malora in men che non si dica tutto il cibo acquistato. Come correre ai ripari.

Si sa, il frigo è uno degli elettrodomestici che non può e non deve mai mancare in una casa e in una cucina che si rispetti. Fantastico poi se è capace e ben capiente, soprattutto se facciamo parte di una famiglia numerosa e amiamo occuparci della spesa alimentare mensilmente. Dobbiamo sceglierlo molto bene, in base alle nostre esigenze, e possiamo anche approfittare del bonus elettrodomestici per acquistarne uno di zecca.

Dobbiamo puntare a quelli di classe energetica elevata e che ci consentono di risparmiare soprattutto a lunga gittata, Ciò si traduce in molti meno soldini che dovremo sborsare all’interno della bolletta energetica. Tuttavia questo elettrodomestico ci costerà qualcosina di più rispetto gli altri, dovendo restare costantemente acceso da quando lo facciamo installare.

E ciò è fondamentale, affinché riesca da adempiere alla sua funzione principale, che è quella di conservare i cibi acquistati. In ogni caso, se vogliamo che funzioni correttamente dobbiamo fare caso ad alcuni aspetti. In primis, a livello di sistemazione, evitiamo come la peste di addossarlo troppo a fonti di calore indirette.

Inoltre chiediamo a chi lo posizione di staccarlo di qualche centimetro dalla parete. In codesta maniera il suo impianto di aerazione funzionerà alla grande, e il frigo con lui. Teniamolo costantemente pulito e igienizzato anche per una mera questione di igiene. Inoltre non giochiamo troppo con il termostato.

Frigo, le prime dritte per risparmiare

Non inseriamo mai in lui alimenti caldi, perché qualora lo facessimo lui, per ritrovare il suo proverbiale freschino dovrebbe compiere un super lavoro e nel farlo consumerebbe molta energia che si tradurrebbe in un gran costo in bolletta. La stessa cosa capita se abbiamo la brutta abitudine di tenere aperta l’anta del frigo per inserire il cibo o sceglierlo al momento dei pasti.

Per scongiurare ciò cerchiamo di essere rapidi nella sistemazione e nella scelte e di posizionare in modo strategico i vari alimenti. Nonostante tutti questi accorgimenti, può capitare che un frigo, specie setato, possa improvvisamente non funzionare più. A quel punto saremo costretti a comperarne uno nuovo, vista la sua vitale importanza.

Se rotto, come salvare il cibo

Peccato che era bello pieno e che così temiamo di dover buttare tutto ciò che era racchiuso al suo interno. Come recita un vecchio detto popolare, mai fasciarci la testa prima di rompercela. Se possediamo un congelatore separato abbiamo l’accortezza di riporlo lì. Se invece è collegato non potremo in alcuna maniera utilizzarlo, dato che nemmeno lui funzionerà più.

A quel punto possiamo chiedere un aiuto momentaneo a un parente che abita a due passi da noi oppure a un vicino di casa, con cui siamo in buoni rapporti. Solo così potremo evitare di buttare nel cestino dei rifiuti tanto cibo comperato con tanti sacrifici e non dovendo dare adiro al temutissimo spreco alimentare, che, nonostante la crisi è sempre molto attivo.