Elettrodomestici, se usi questi due insieme ti arriva una bolletta esagerata: rimani senza un soldo sul conto

Elettrodomestici, non usare mai e poi mai questi due insieme o la bolletta sarà esagerata!

Ti è appena arrivata la bolletta dell’energia elettrica. E come al solito tergiversi nell’aprirla e leggerla con attenzione. Sai già in partenza che sarà un autentico salasso. Non per nulla le ultime che sono arrivate erano talmente elevate da farti rizzare i capelli in testa. Ed è capitato a te, che hai anche i ricci.

Battute e lazzi a parte è vero che i costi da sostenere in tale direzione sono elevatissimi e non accennano a diminuire neppure a stretto giro. In ogni caso talvolta la colpa di pagamenti troppo alti è in parte pure nostra o comunque di chi abita nella nostra stessa dimora. Se da un lato, nei periodi autunnali e invernali spendiamo molto per l’utilizzo di stufette varie e riscaldamento, d’estate facciamo lo stesso con condizionatori e ventilatori.

La cosa più grave è anche che non li spegniamo nemmeno in orari notturni e, talvolta, pure se usciamo di casa per ore intere. Altro gravissimo errore da non commettere mai più è quello di lasciare attaccati quegli elettrodomestici in cucina che non usiamo. Anche così consumano moltissimo. Attenzione a lasciare in standby per ore pc e televisori.

L’idea in più è quella pure di staccare dalle prese di corrente tutto ciò che vi è collegato se non lo utilizzate. Attenzione anche alle ciabatte, alle quali attaccate altre prese, da scollegare, per poi, dopo averle spente, staccarle a loro volta. Tantissimi poi per praticità e pigrizia lasciano attaccata alla presa lo spinotto per la ricarica del cellulare e altri dispositivi mobili. Nulla di più sbagliato!

Elettrodomestici, ecco quelli che consumano di più

Errato è anche utilizzare fin troppo il phon e tutti quegli strumenti utili per creare acconciature e pieghe perfette, come ferri e piastre. Adesso poi che siamo in piena estate anche per la salute delle nostre chiome, sarebbero da tenere lontani da noi. Il frigo, come ben sappiamo, deve rimanere costantemente acceso da quando lo facciamo installare, per conservare al suo interno i cibi che vi abbiamo riposto.

Di certo consuma tantissimo, ma è essenziale. Inoltre non sarebbe proprio lui la causa numero 1 di consumi e quindi di riflesso, di costi eccessivi all’interno della bolletta dell’energia elettrica, salvo non abbia alcuni problemi. Diciamo che sarebbe l’accoppiata di altri elettrodomestici di largo consumo che porterebbe a vivere sulla nostra pelle questa spiacevole situazione.

Le accoppiate più costose

Indubbiamente la lavatrice e la lavastoviglie consumano tantissimo non solo per quel che concerne il consumo, non solo elettrico ma anche di acqua. Azioniamole solo a pieno carico e, soprattutto nel primo caso, per lavaggi veloce e a basso consumo, Controlliamo anche con le società erogatrici del servizi con cui abbiamo stilato i contratti, le fasce orarie e giorni in cui sarebbero meno costoso attivarle.

Altra accoppiata super costosa a livello di consumi è rappresentata da lavatrice e asciugatrice. La seconda poi consumerebbe molto più dell’altra e adesso, per via del caldo, possiamo accantonarla, facendo asciugare i panni al sole, avendo però la premura, in caso di capi scuri e soprattutto neri, di non porli mai a diretto contatto coi raggi solari.