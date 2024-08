Casa sempre pulita e ordinata, ti bastano 15 minuti e non fatichi più: tutti te la invidieranno

Vuoi una casa bella pulita e ordinata? Puoi farlo se vuoi 15 minuti di orologio.

Non puoi dimenticarti di lei. Lei che hai scelto e che hai fortemente voluto. Lei che ti ripara dal freddo e dal caldo e che ti fa sentire al sicuro, procurandoti tanto ristoro. La tua casa è il tuo nido e tu devi volerle bene. E per dimostrarlo devi necessariamente pensare alla sua pulizia oltre che corretta igienizzazione. E pure l’ordine ha la sua grande importanza.

Bene è anche profumarla con profumazioni adatte a secondo anche della stanza in cui ci troviamo. Tuttavia la prima cosa che dobbiamo metterci in testa che avere una dimora ben sistemata e senza polvere e sporco in giro rappresenta un autentico toccasana non solo per la nostra salute fisica ma anche psicologica.

Difatti vivere in un’ambiente caotico può portarci a provare sulla nostra pelle tanto altro stress. E con la situazione pazzesca, per via della grande crisi e degli incessanti rincari che sussistono nel nostro Paese, tutto ciò è da evitare al massimo. Inoltre non faremo nemmeno un gran figura qualora ci venissero a far visita parenti e amici.

Ora però non facciamoci prendere dal panico che ci è sempre e solo di grandissimo intralcio. Semplicemente mettiamoci comodi, indossiamo una tuta e iniziamo a mettere a posto tutto ciò che non è al suo, soprattutto vestiti, scarpe e accessori. Tra l’altro sarebbe una splendida abitudine farlo ogni volta che ci cambiamo d’abito.

Casa ordinata e pulita in pochi gesti

Non lasciamo nemmeno per giornate intere nella cesta in bagno o presente in lavanderia un numero spropositato di panni da lavare. Quando notiamo che ne abbiamo abbastanza per un lavaggio avviamo la lavatrice. E lo stesso dobbiamo fare per quanto concerne lo stirare che ora, con il gran caldo, risulta particolarmente odioso e sfiancante.

E che dire dei piatti sporchi? Mai lasciarli ad ammucchiare per ore nel lavello. Eliminiamo i residui di cibo, quindi procediamo o con il lavaggio a mano o in lavastoviglie. Dopo ogni pasto scrolliamo la tovaglia e dal pavimento togliamo le briciole. Laviamolo con cura e arieggiamo la stanza soprattutto approfittando delle ore più fresche.

Il segreto? Organizzazione e dividere i compiti

Occupiamoci della pulizia del bagno, soprattutto dei sanitari, ogni giorno. Basta uno spruzzino contenente una soluzione di acqua, bicarbonato e succo di limone per risolvere in men che non si dica la faccenda. Lo stesso rimedio lo possiamo mettere in pratica per il box della doccia, in particolare per il vetro.

Quotidianamente diamo una veloce lavata ai pavimenti di tutte le stanze e passiamo l’aspirapolvere. La cosa migliore per impiegare meno tempo e ottenere risultati top è dividere i vari compiti con le altre persone che abitano con noi. In tale maniera in soli 15 minuti al giorno potremmo avere una casa pulita, profumata e super in ordine.