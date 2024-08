Smartphone, questo errore lo rende inutile prima del tempo: fallo durare più a lungo con un trucco semplicissimo

Nell’utilizzo dello smartphone commettiamo spesso un errore che ne accorcia la durata, attenzione a questo particolare.



Lo smartphone è un apparecchio indispensabile nella nostra vita di tutti i giorni. Per ognuno di noi, farne a meno è qualcosa di veramente impensabile, rinunciare ad essere connessi a tutto il resto del mondo solo per qualche secondo è oggi qualcosa di quasi impossibile.

Ne possediamo almeno uno ognuno di noi, qualcuno addirittura ne ha 2 o anche di più, per riuscire a gestire al meglio i propri affari. Insomma, molto più di un semplice accessorio o un dispositivo tecnologico, lo smartphone è un fedele compagno della nostra quotidianità.

La popolazione ad oggi si divide tra coloro che scelgono dispositivi Android e chi iOS, chi acquista il primo che capita senza badare alle funzionalità, chi lo sceglie per l’estetica e chi, invece vuole solo ed esclusivamente dei top di gamma. Sicuramente il mercato si rivela essere estremamente vasto, in grado di accontentare tutte le diverse esigenze dei consumatori.

Considerando però, il prezzo non proprio vantaggioso che propone il mercato, per alcuni modelli, è importante averne cura e fare in modo che effettivamente possa avere una durata che sia la più lunga possibile. Spesso in questo compito, mettiamo in atto dei comportamenti che minano la durata del dispositivo.

L’autonomia è una delle caratteristiche su cui si pone maggiore attenzione

Quando si acquista un nuovo dispositivo cellulare, una delle caratteristiche su cui si pongono le maggiori attenzioni è sicuramente la durata della batteria. Considerando il gran numero di ore che si passano fuori casa, avere un dispositivo in grado di assecondare i propri bisogni si rivela veramente indispensabile.

La grandezza della batteria determina quella che è la sua durata, ma anche alcune semplici accortezze possono determinare la vita della batteria del tuo smartphone. Ecco in che modo prevenirne l’usura.

Tutto quello che devi sapere per prevenire l’usura della tua batteria

Innanzitutto vorremmo ricordarti che, gli smartphone di ultimissima generazione sono stati di alcune funzionalità che a tutti gli effetti difendono la durata della batteria. Questo vuol dire che, è possibile impostare una ricarica intelligente, che si adatta all’utilizzo del dispositivo. In genere la carica non si spinge a più dell’80%.

Inoltre è consigliabile utilizzare lo sfondo nero delle app, l’illuminazione automatica del display, impostare il tempo più breve per la disattivazione dello schermo. Questo già porta a un notevole risparmio in termini di batteria. Inoltre si consiglia di evitare l’uso di suoni e vibrazioni della tastiera, di account non utilizzati e di app che consumano troppa energia.