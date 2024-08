Risparmio, 5 stratagemmi che ti cambiano la vita: seguili ogni giorno e diventi ricco in appena un anno

Se segui questi 5 consigli ogni giorno puoi finalmente avere il risparmio a cui da sempre aspiri, ecco come.

Risparmio è stata la parola chiave per questo lungo 2024. Riuscire a mettere una piccola somma da parte è diventato l’obiettivo di moltissime Che si sono rese conto che il semplice lavorare ed avere lo stipendio a propria disposizione non è più sufficienti. Purtroppo le spese sono aumentate, i costi sono sempre in salita, gli stipendi sempre fermi allo stesso punto.

Se ciò che si guadagna è sufficiente per affrontare le spese quotidiane, potrebbero non esserlo nel caso in cui si abbia un’emergenza, una specie in inaspettata da affrontare. Può succedere veramente a chiunque di aver bisogno di un’entrata extra o perlomeno di un piccolo fondo da cui poter attingere.

Proprio in questa prospettiva si è spesso parlato di quello che viene chiamato fondo emergenza. Non si tratta di un rapporto finanziario, ma della capacità che ognuno di noi può avere, di accantonare una piccola somma per qualsiasi evenienza. Facendo due calcoli, ognuno di noi può determinare a quanto dovrebbe ammontare il suo fondo personale.

Peccato che nella situazione economica in cui ci si trova, anche riuscire ad arrivare a fine mese diventa un’impresa, figurarsi mette da parte del denaro. Eppure sembra che seguendo alcuni semplici consigli questo sia possibile, vediamo come fare.

Avere dei risparmi è questione di caparbietà

La verità è che attualmente avere dei risparmi, è una questione di caparbietà e di capacità di fare a meno di qualcosa. Sì, la vita è fatta di rinunce, anche quando si tratta di mettere pochi euro da parte, occorre provvedere a ridurre drasticamente le spese. Ovviamente questo non sempre è facile.

Proprio per questo motivo fin dall’inizio dell’anno il web pullula di consigli su come sia possibile mettere da parte una piccola quota del denaro che mensilmente entra all’interno di ogni famiglia. Di seguito vedremo cinque trucchi che sicuramente ti faranno comodo da questo momento in avanti.

Cinque metodi infallibili per risparmiare

Per aumentare il tasso di risparmio dovessi mettere in pratica cinque bruschette infallibili. Se vuoi mettere da parte 500 € in un anno dovresti utilizzare il metodo di 52 giorni. Devi scegliere nell’arco della settimana un giorno in cui non spenderai nulla per le spese variabili, a fine anno avrà 52 giorni a zero spese e se metterai da parte anche solo 10 € al giorno, avrai un risparmio di 520 €. Ottima idea è quella di cercare i fornitori che ti offrono al prezzo migliore, valuta attentamente le tariffe per l’energia elettrica, scegli supermercati con le offerte più convenienti.

Altrettanto efficace il metodo delle 24 ore, ovvero resistere per un giorno intero a quelli che sono gli acquisti in impulsi, metti da parte l’importo che avresti speso se avresti assecondato la tua voglia di shopping. Rinuncia ad almeno un pranzo o una cena fuori ogni cinque. La colazione? Invece di farla al bar prova a farla a casa vedrai che il risparmio.