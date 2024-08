Investimento, con appena 1000 euro ti fai un bel gruzzoletto: la vacanza il prossimo anno si paga da sola

Ti basterebbe investire anche solo 1000 euro per riuscire ad avere un buon gruzzoletto per le tue prossime vacanze, ecco in che modo.

Se risparmiare è ormai diventato quasi impossibile, l’unica alternativa che si ha a disposizione è quella di investire. Provvedendo all’investimento anche solo di piccole somme, dopo una certa scadenza è possibile avere un importo notevole sul proprio conto corrente. Si tratta sicuramente di qualcosa di non trascurabile.

La storia economica ci insegna che nel corso degli anni gli investimenti sono cambiati, hanno iniziato a prendere una configurazione completamente differente. In passato l’idea era quella che investire era qualcosa per ricchi, per coloro che hanno a disposizione dei notevoli capitali. Di recente è stato chiaro che non è esattamente così.

Da alcuni anni investire è possibile anche con piccoli capitali. C’è stato un momento, negli anni passati in cui una ma it ci euro era sufficiente ad investire sui bitcoin, che ad oggi hanno toccato valori veramente stratosferici.

Quindi ad oggi investire non è più qualcosa per ricchi, piuttosto per audaci che riescono a destinare delle somme all’investimento di diverso genere. Scopriamo allora in che modo 1000 euro ti permettono di avere una somma considerevole.

Ti bastano solo 1000 euro

Per riuscire a mettere da parte anche un piccolo gruzzoletto ti è sufficiente investire anche solo 1000 euro, una somma che a tutti gli effetti è sufficiente per ottenere degli ottimi risultati a livello finanziario.

1000 euro sono in fondo una somma ragionevole, che possono mettere da parte veramente tutti per riuscire a investire e far maturare un buon gruzzoletto. Ovviamente è importante sapere quali sono i beni finanziari in cui investire è veramente conveniente e quelli che è meglio lasciar stare soprattutto in un momento economico così delicato. Alcuni consigli validi permettono di avere un ottimo risultato in termini di resa.

Come investire 1000 euro per avere un buon risultato

La paura maggiore quando si investono anche piccole cifre, è quello di perdere veramente tutto. Ecco per quale motivo è indispensabile sapere in cosa investire per poter avere dei risultati certi. I buoni fruttiferi postali sono un ottimo investimento, a rischio zero, vincolando una somma è possibile vederla crescere nel tempo. Tanto di moda sono i conti deposito. I migliori ti permettono di avere il 4% sulle somme vincolate. Maggiore è il vincolo superiore è il guadagno.

Da valutare anche i piani di accumulo per cui è possibile o un versamento fisso periodico o versamenti liberi, meno vincolanti. Infine si può investire in azioni, ovvero in beni rifugio come i titoli di Stato, immobili, metalli preziosi o valute estere.