Google, il suo “aggiornamento” ti spia dallo smartphone: in un attimo ti ritrovi senza dati e senza conto corrente

Google, ora un suo aggiornamento ti stia e ti ruba tutto quanto. Stai in guardia!

Se parliamo do Google di certo stiamo per nominare uno dei motori di ricerca più amati e conosciuti e utilizzati al mondo. Sul computer lo sfruttiamo a gogo, come anche sui nostri o dispositivi mobili, specialmente se sono Android. Il problema è che alle volte degli aggiornamenti possono fregarci e farci cadere nel tranello con tutte le scarpe.

Basta davvero poco per combinarla grossa. Un semplice click o il movimento inconsulto di un dito, ed ecco che lo scaricamento avviene come per magia. Ciò capita perché talora diamo in mano ai nostri bambini il nostro telefonino, oppure perché ci scivola a causa della disattenzione. Altre volte ancora, tenendolo in mano assonnati o stanchi, non ci accorgiamo di quel che stiamo facendo.

C’è da aggiungere che i malviventi sono sempre più diventati scaltri a prenderci in giro, infatti sono degli hacker sopraffini che studiano le loro truffe da tempo. Graficamente parlando sono dei maghi e non è facile notare accorgerci che siamo su dei siti fasulli, dato che la grafica e i loghi sono identici a quelli reali. Insomma su queste basi capite bene che è facile restare ingannati, anche se si è appassionati di Tecnologia.

Dunque come correre ai ripari? Non accettiamo aggiornamenti che sembrino strani o ossessivi. Chiediamo consiglio al nostro consulente di fiducia. Mai dunque affidarsi alla fretta che, come il panico, è una cattiva consigliera che ci indurrebbe a cadere in fallo. Un fallo molto grave che ci porterebbe a trovarci senza manco un centesimo sul nostro conto corrente.

Google, attento al nuovo aggiornamento

Non parliamo solo di quello bancario, ma anche postale. Tuttavia molti diranno che la stessa cosa può capitare se ci affidiamo per shopping online su siti poco raccomandabili o se navighiamo in Rete senza alcuna protezione. Altri ancora diranno che succede qualche cosa di simile se clicchiamo su siti truffaldini.

Questo avviene quando, navigando in Rete ci viene chiesto di cliccarci sopra, Parliamo di quelli sensibili, il cui ratto costituisce qualcosa di molto grave, non per nulla in un battito di viglia i truffatori potrebbero privarci della nostra identità digitale ed entrare nella nostra posta, nei nostri Social, oltre che nei servizi di home banking.

Il potente malware che ti frega tutto quanto

Ora, se accetteremo il falso aggiornamento di Google, ci beccheremo il Malware Brokewell. Si tratta al dettaglio di un nuovissimo trojan bancario, specifico per Android capace di catturare ogni singola azione al computer o su dispositivo mobile, oltre che catturare e registrare la nostra voce, tramite microfono. A quel punto può prender subitaneamente il controllo del nostro telefonino.

Pensate che, addirittura, è in grado di simulare tocchi sul display mai avvenuti, nonché scorrimenti della schermate. Alla fine parrà che siamo noi a utilizzarlo, anche gli occhi delle altre persone che hanno il nostro numero. Questo potentissimo virus aggira pure le restrizioni introdotte da Google in Android 10 e successive. Insomma, teniamo gli occhi bene aperti.