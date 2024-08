Volo low cost, se sul documento c’è questo dettaglio hai uno sconto esclusivo: controlla subito e prenota sul sito

Sul biglietto che hai del volo che hai prenotato low cost, c’è uno sconto esclusivo e non sapevi nemmeno di averlo, procedi con la prenotazione.

Sono decine e decine gli italiani che ogni giorno utilizzano l’aereo non solo per viaggi di piacere, ma anche e soprattutto per lavoro, senza pensare poi a tutti coloro che lavorando o studiando lontano da casa per intere settimane, utilizzano l’aereo per riuscire a tornare a casa più velocemente.

Numerose le possibilità per riuscire a risparmiare sul costo del biglietto. Esattamente come successo per tutti gli altri prezzi, come quello della benzina, ovvero della polizza auto, anche il costo dei biglietti degli aerei sono aumentati.

Ma nonostante questa impennata, c’è la possibilità di ottenere un certo risparmio utilizzando alcuni semplici trucchetti. Le piattaforme di comparazione ti permettono di sapere in anticipo quella che è la compagnia meno costosa, ma anche quella che he meno costi accessori. In questo modo la scelta sarà molto più semplice di quello che si possa credere.

Attenzione però, a un particolare, infatti sul biglietto che puoi acquistare low cost, potrai leggere una dicitura che ti permetterà di avere un risparmio ancora maggiore. Ecco cosa occorre sapere in merito.

Lo sconto che in pochi conoscono

Prendere un aereo è molto più comune di quello che si possa immaginare e attualmente è anche molto più sicuro che in passato. Quello che in pochi sanno è che è stato previsto uno sconto importante per coloro che percorrono l’Italia da nord a sud proprio a bordo di un aereo. In un’iniziativa di sconti per i viaggiatori in aereo, ecco che chi viaggia da Milano o Roma fino alla Sicilia, possono godere di uno sconto del 50%.

Un’iniziativa che si estende anche alle piccole tratte e che permettono a tanti di coloro che, pur avendo la propria famiglia in Sicilia, studiano o lavorano all’estero, di tornare nella propria terra sostenendo delle spese molto basse. A uno sconto del 25% se ne aggiunge un altro sempre del 25% se si tratta di invalidi, studenti o residenti a basso reddito.

Come presentare la domanda per avere il rimborso

È possibile presentare istanza per ottenere il rimborso in maniera molto semplice, al dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti. Si può andare a cliccare sull’apposito portalehttps://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli, valido fino al 30 gennaio del 2025.

Le somme a cui si ha diritto dovrebbero essere riaccreditate in maniera veloce, ma la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal volo in questione.