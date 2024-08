Risparmio, se non vuoi rimanere al verde ti conviene iniziare subito: queste domande funzionano davvero

Risparmio, vuoi davvero farlo in maniera intelligente? Ecco come puoi riuscirci. Fatti queste domande.

Gli esperti continuano a ripeterci, come se fosse una sorta di mantra, della grandissima importanza di imparare a risparmiare come si deve. E nel farlo però, e qui prestate davvero molta ma molta attenzione, bisogna pure riuscire a vivere una vita mediatamente serena. Tutto ciò pare agli occhi di più un’impresa impossibile.

Diciamo che non lo è del tutto se non abbiamo a che fare con una famiglia numerosa con tanto di vari figli piccoli a carico. Se poi in casa possiamo contare su più di uno stipendio possiamo, nel nostro piccolo, considerarci fortunati. E già lo siamo se possediamo un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In ogni caso, con la bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese, non c’è comunque da starsene sugli allori e soprattutto di spendere e spandere. E anche adesso che sono in vigore in tutta Italia i famosi saldi estivi, non dovremo farci prendere eccessivamente la mano in tale direzione. Teniamo dunque a bada il gesto di prendere in mano con una certa disinvoltura il portafoglio, come strisciare troppo spesso la carta di credito o di debito.

In ogni caso il fatto di pagare con dei contanti ci renderebbe ben più consapevoli del fatto che stiamo spendendo del denaro, nonché della sua quantità. Inoltre nel caso della prima carta ci verrebbero invece accreditati il mese successivo mentre della seconda qualche giorno dopo. Ed è per tale motivi che le carte andrebbero usate con grande parsimonia, anche perché ogni operazione ci costa.

Risparmio, fatti le domande giuste

Tuttavia, per evitare anche che ci derubino, non portiamo troppi soldini in contanti con noi quando usciamo di casa. Piuttosto possiamo fare leva su una carta prepagata sulla quale caricare una certa cifra, da noi stessi decisa. Possiamo sfruttarla con maggior tranquillità pure per gli acquisti online dal momento che non è collegata al nostro conto corrente.

In ogni caso ciò non significa che dobbiamo esagerare con le compere. Difatti prima di effettuarne una, soprattutto se tosta, facciamoci una semplice ma fondamentale domanda: questa cosa mi serve davvero? O ancora, ne ho realmente bisogno o è solo un capriccio? Ok, una coccola ogni tanto ci sta, ma, come si suol dire, il gioco vale la candela?

Verifica, controlla e ragiona

Non rispondiamo di getto ma prendiamoci qualche istante. Insomma, ragioniamoci sopra con calma. Se poi si tratta di un abito o comunque di un indumento non comperiamolo mai senza averlo provato e valutato i pro e i contro. Giriamo anche più negozi per confrontare i prezzi e notare se c’è qualcosa d’altro che ci piaccia di più e che magari costa pure meno.

Fondamentale è pure valutare il rapporto qualità- prezzo. Inoltre mai andare a fare shopping prima di aver dato una bella sistemata al nostro armadio. Magari potremmo notare di avere già quattro magliette bianche in tinta unita o sei prendisole nuovi e che ci stanno benissimo. E a quel punto l’altra domanda che dobbiamo farci è: ha senso spendere dei soldi per acquistare qualcosa che ho già?