Investimenti, se non controlli questo importante elemento rischi di perdere ogni centesimo | Rimedia subito

Investimenti, se non badi a questi fattori, rischi di perdere tutto quanto. Come correre ai ripari.

Sentiamo sovente parlare, dai Social alla TV, nonché sui giornali e quando andiamo al bar e in pizzeria, dell’importanza di saper risparmiare come si deve. Chiaro che non è facile farlo, soprattutto se fatichiamo a tenere d’occhio il bilancio familiare. Tra l’altro, con tutte le spese, comprese quelle impreviste, riuscirci è un’impresa a dir poco titanica.

Tantissimi poi ci consigliano con il preciso scopo di non trovarci con il conto e il portafoglio svuotati, di investire in modo intelligente, parte dei nostri sudati risparmi. Tutto ciò è molto interessante e, dati e sondaggi alla mano, possono portarci a ottenere grandi risultati, sia nell’immediato che con il passare del tempo.

Il fatto è che non tutti siamo grandi esperti di Economia e Finanza e che pertanto, con l’abbaglio di facili e cospicui guadagni, rischiamo di cadere nella rete di truffatori o peggio ancora di veri e propri malviventi. Ed è per tale motivo che non dovremo compiere mai colpi di testa. Tantopiù ora che siamo in piena estate e che difficilmente avverranno importanti cambiamenti.

Detto ciò, possiamo informarci anzitempo sulle possibilità che abbiamo in tale direzione. Studiare Finanza per conto nostro, prendendo libri in prestito in biblioteca e incominciando a leggere, poco alla volta, riviste del settore, dalle più semplici alle più complesse, è un buon inizio. Difatti è bene possedere o crearsi una buona infarinatura. Chiaramente per diventare esperti in materia ci possono volere anche anni.

Investimento, pensaci bene prima di farlo

Dunque sarebbe d’uopo, prima di effettuare qualsiasi investimento, l’aiuto e la consulenza di chi ne sa più di noi. Se in famiglia o nella nostra cerchia di amici intimi abbiamo la ghiotta opportunità di avere un esperto a disposizione, affidiamoci a lui. Se così invece non fosse cerchiamone uno valido e affidabile in banca o o in posta, a seconda di dove abbiamo aperto il conto corrente.

Possiamo investire in bitcoin, che vanno per la maggiore ma che, secondo molti esperti, sono parecchio rischiosi. Al di là di ciò è fondamentale restare sul pezzo, quindi costantemente aggiornati sull’andazzo della Borsa e sulla situazione economica non solo italiana, ma anche europea e mondiale.

Controlla l’emotività o sei fritto

Ottimo è anche seguire TG, ma soprattutto non farsi prendere troppo la mano da lei. Parliamo dell’emotività, che fa parte in modo intrinseco e profondo dell’essere umano, anche coloro che si dichiarano a spron battuto poco sensibili. Essa può in effetti giocare terribili scherzi, non solo agli esami universitari o di vari livelli e sul lavoro, oltre che agli incontri galanti, ma anche quando ci accingiamo a compiere investimenti.

Infatti può indurci ad esagerare a livello di cifre o di rischi, oppure trattenerci troppo. Pertanto, prima di investire, tenendo comunque presente tutte le dritte che abbiamo elargito, dobbiamo necessariamente fare un bel lavoro su di noi, al fine di ottenere un buon equilibrio, tra l’insicurezza e l’eccessiva spacconeria. Solo a quel punto potremo pensare concretamente di effettuare un investimento vincente e convincente per noi.