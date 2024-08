Estate se hai questo dettaglio sul documento viaggi gratis quanto vuoi: ghiotta occasione per pochissimi

Occasione da non farsi scappare, in estate se vuoi viaggiare completamente devi semplicemente avere questo dettaglio sul documento.

Viaggiare è il sogno di moltissime persone. Sono veramente in tanti coloro che vorrebbero fare le valigie e andare via in ogni momento dell’anno. In fondo come è possibile dargli torto? I luoghi dell’Italia e del mondo da visitare sono talmente tanti che restare a casa è un grandissimo errore che non si dovrebbe proprio commettere.

Ma un budget limitato è sempre ciò con cui ci si deve scontrare e per questo motivo quando vengono proposti dei bonus sono sempre ben accetti. Era il 2022 quando il governo italiano aveva messo a disposizione dei suoi cittadini il bonus vacanze. Fino a 500 euro per finanziare i propri spostamenti.

Numerosi gli italiani che avevano beneficiato di questo importo per poter rilanciare il turismo italiano che era stato bloccato dal Covid. Il momento di ripartire era arrivato e lo Stato Italiano per favorire tutto questo aveva ben pensato di mettere a disposizione dei propri cittadini questo importo che ha permesso a molti di fare le valigie e partire.

Anche se negli ultimi mesi si era molto parlato di un nuovo bonus vacanze, vorremmo sottolineare come, non si tratti di questo. In realtà non c’è nessun nuovo bonus vacanze, ma una serie di incentivi che favoriscono la mobilità degli italiani.

Puoi viaggiare quanto vuoi in questo modo

Quindi non c’è il bonus vacanze, questo dovrebbe essere chiaro, ma c’è un modo che permetterebbe a una precisa fascia della popolazione di spostarsi facilmente senza dover spendere molto denaro. Si tratta di un bonus viaggi over 60, il quale offrirebbe una serie di incentivi a tutti coloro che hanno superato i 60 anni e che desiderano comunque viaggiare.

Un modo per andare incontro agli anziani e offrire una modalità che sia effettivamente sostenibile. Si tratta di un incentivo concesso per permettere agli anziani di non rimanere in casa, ma spostarsi, uscire dai propri confini, interagire con nuove persone e far restare i propri animi giovani e attivi.

Le agevolazioni di cui gli anziani possono godere

Chi ha compito 60 anni può godere di sconti importanti per spostarsi in treno. Con la Cartafreccia è possibile ottenere sconti final 50%, con Italo fino al 60%. Per quello che riguarda le navi e gli aerei, invece, non esiste una scontistica specifica, ma piuttosto la possibilità di accedere a una serie di sconti che vengono decisi a seconda dei periodi. Grimaldi Lines, ad esempio, propone il 20% di sconto per chi viaggia verso Sardegna, Grecia, Sicilia e Spagna. Per quello che riguarda i mezzi pubblici, lo sconto va dal 20% al 50%.

Avere la possibilità di spostarsi in libertà permette a tutti gli anziani di mantenersi attivi, di continuare a coltivare i legami familiari. Senza considerare poi che, continuare a muoversi vuol dire avere un impatto favorevole anche sulla salute fisica e mentale.