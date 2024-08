Energia, altro che pannelli solari: con questi strumenti abbatti tutti i costi | Puoi averne quanti ne vuoi

Con questi semplicissimi strumenti puoi finalmente abbattere i costi per quello che riguarda l’energia elettrica. Niente più pannelli solari.

Il caro dell’energia elettrica è un argomento che da sempre sta a cuore agli italiani. In questo mese di luglio che si è appena concluso si è avuto il definitivo passaggio al mercato libero dell’energia. Questo vuol dire che da questo momento in poi non ci sarà più mercato tutelato.

Coloro che non hanno ancora compiuto una scelta in merito a quello che potrebbe essere il loro fornitore, possono godere di uno provvisorio, con cui potranno rimanere dino a quando non avranno compiuto la scelta.

Ovviamente questo potrete essere utile per avere un buon risparmio, scegliendo il fornitore che pratica la tariffa migliore. Occorre inoltre ricordare che, nel caso in cui altri pratichino tariffe migliore è sempre possibile, o passare a nuovo fornitore o tentare una rinegoziazione del contratto già in essere.

Ma come in molti sapranno il modo migliore per ottenere un buon risparmio è quello di riuscire a sfruttare le nuove fonti di energia. Molto in voga i pannelli solari, che però non sono l’unico modo per poter avere un buon risparmio in termini di energia.

Non solo fotovoltaico

In Italia il fotovoltaico ha avuto un enorme diffusione negli ultimi anni, ma questa non è l’unica forma di energia rinnovabile che è possibile sfruttare per poter avere un buon risparmio. Nel nostra paese si sta diffondendo sempre di più l’energia eolica, altrettanto efficace ed efficiente.

In particolare, a suscitare un notevole interesse è il mini eolico domestico, una fonte di energia rinnovabile che potrebbe offrire un notevole risparmio a tutti i cittadini italiani. Una fonte piuttosto stabile, che potrebbe essere la svolta che in molti aspettavano in questo preciso momento.

Cosa c’è da sapere sul sistema a pale eoliche domestiche

Gli impianti eolici di tipo domestico si compongono di un aerogeneratore con delle turbine eoliche, un contatore, un inverte e infine una batteria di accumulo. Quindi la generazione di energia avviene da quella che possiamo definire energia cinetica della massa d’aria che va a muovere le pale del sistema. Quindi vi è la conversione in energia elettrica con la tensione che può variare a seconda della caratteristiche dell’impianto.

Un sistema molto conveniente e comunque costante, anche grazie all’inverte che continua a trasformare l’energia in maniera continua in corrente alternata a 220 volt. Perfetto per l’ambito domestico non si richiede autorizzazione al comune.