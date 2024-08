Stipendi, se lavori in questo settore cambia subito Paese: in Italia la busta paga è bassissima | Perdi solo tempo

Se lavori in questo settore, per te è il momento di cambiare paese se vuoi veder lievitare la tua busta paga.

Sempre più spesso si sente parlare di quelli che sono gli stipendi in Italia. Considerati troppo bassi, non in grado di soddisfare in pieno quelle che sono le esigenze dei cittadini italiani. Una situazione che sembra essere peggiorata nel tempo, considerando che l’inflazione non ha fatto altro che ridurre il potere d’acquisto delle paghe percepite dai cittadini italiani.

Con le discussioni aperte in merito a quelli che sono i Contratti Nazionali del Lavoro, proprio in questo 2024 ci sono state notevole discussioni a riguardo, intraprese per fare in modo che i diritti dei lavoratori siano maggiormente rispettati.

Il risultato che si è ottenuto, non è esattamente quello che ci si aspettava, anzi a dire il vero, in moltissimi casi, era possibile fare molto di più. In alcuni casi, addirittura è stata proposta la settimana corta, che dovrebbe essere in grado di permettere al lavoratore di avere una quantità della vita migliore.

Ma nonostante l’intensivo lavoro che si sta svolgendo, sembra proprio che in uno specifico settore gli stipendi italiani siano comunque i più bassi di sempre. Ecco allora qual è la verità in merito.

I sindacati sono al fianco di questi lavoratori

I fatti di cronaca degli ultimi mesi ci hanno insegnato che i sindacati si sono messi al fianco dei lavoratori e stanno lavorando per offrire loro la migliore condizione lavorativa possibile. Quando non si ha la giusta retribuzione o si crede di lavorare troppo rispetto a quella che è la retribuzione, altri invece ritengono che l’impiego sia sempre e comunque gravoso.

2 le direzione verso cui si sta lavorando, da una parte il desiderio di aumentare gli stipendi, dall’altra invece, ridurre le ore di lavoro in modo tale che si abbia maggiori possibilità di avere tempo anche per se stessi.

Nelle scuole i trattamenti peggiori

In Italia gli stipendi di insegnanti e personale ATA sono tra i più bassi dell’Europa intera. Impieghi di spessore, che troppo spesso non vengono rispettati o perlomeno non riconosciuti nella maniera equa per l’impegno necessario al loro svolgimento.

Si calcola che nel nostro paese dopo 15 anni di lavoro lo stipendio annuo si aggira introno ai 28.113 euro, ma nel resto dell’Europa le somme sono ben diverse, quasi 49 mila euro in Spagna, 55 in Portogallo e fino a 100 mila euro nei Paesi del Nord.