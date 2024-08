Pensione anticipata, se sei nato in questo anno smetti di lavorare prima di tutti | A 63 anni sei già a casa

Pensione anticipata, se sei nato in questo preciso anno, a 63 anni puoi andarci.

Indubbiamente l’argomento pensione è uno dei più caldi del momento. E non c’entra che siamo in estate e che le temperature superino anche i 30°. Diciamo che è sempre fonte di vivo interesse, oltre che di grande preoccupazione. Se ne parla dappertutto, dai Social, diventati da tempo grande vetrina per tutti quanti, alla TV e al bar sotto casa.

Se da un lato ci sono genitori e nonni che si dimostrano molto preoccupati per il fatto che i loro figli e nipoti rischiano concretamente di non andarci più in futuro, ci sono anche pensionati che si lamentano di percepire assegni pensionistici fin troppo esigui. Ciò li irrita parecchio, dopo tantissimi anni trascorsi a lavorare duramente, il più della volte fin da quando erano bambini o ragazzi.

Ed è per questo motivo che molti altri invece tendono ad aspettare ad andare in pensione, sperando di poter ottenere poi qualche soldino in più in tale direzione. Inoltre non c’è nemmeno da sottovalutare il fatto che in tanti, pur essendo andati in pensione, rimangano a lavorare, magari riducendo semplicemente le ore.

Non per nulla molti datori di lavoro preferiscono avere ancora a che fare con lavoratori più anziani ed esperti, che non giovani inesperti e che quindi devono ancora imparare bene il mestiere sul campo. Insomma, anche in questo caso l’esperienza gioca un ruolo fondamentale. Fato sta che in questo modo non si favorisce il tanto atteso e agognato ricambio generazionale.

Pensione anticipata a soli 63 anni

Fatto sta che ora per molte aziende che da settembre decideranno di assumere a tempo indeterminato ragazzi giovani, ci saranno molti incentivi. D’altro canto ci sarà da rendere più piacevole, anche dal punto di vista economico, l’arrivo alla tanto sognata pensione a chi avrebbe, in teoria, tutte, o quasi, le carte in regola per ottenerla.

Il problema sono quasi sempre i contributi, oltre che talora, l’elevata età anagrafica, richiesta per andarci. Fatto sta che ora c’è una lieta novella che farà festeggiare alcune persone. Persone che però devono essere nate esattamente in quest’anno. A quel punto potranno decidere di smettere di lavorare all’età di 63 anni.

I requisiti necessari da possedere

In realtà per andare in pensione certa a quell’età, bisogna esattamente possedere in data 1 gennaio al 31 dicembre 2024 per lo meno 63 anni e 5 mesi. Per conseguire l’Ape Sociale. Quest’ultima è un’indennità a carico dello stato rivolto a particolari categorie di lavoratori, al fine di accompagnarli al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Ne hanno diritto quei lavoratori con 36 anni di contributi, che svolgono un lavoro ritenuto pesante, oppure che lo hanno svolto in modo continuativo per 6 anni negli ultimi 7. Oppure per almeno 7 negli ultimi 10. Per richiederla bisogna contattare all’INPS, aver compiuto l’età specificata e non essere già titolari di pensione diretta.