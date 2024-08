Lavoro, 3000 euro di stipendio per fare shopping: il sogno di tantissime è già realtà | Candidati subito

Vuoi guadagnare la bellezza di 3000€ sonanti facendo shopping? Ecco come puoi fare.

Ora che sono in vigore in tutta Italia i saldi estivi e che proseguiranno sostanzialmente fino alla metà del mese vigente, il numero delle persone che decide di effettuare acquisti è leggermente aumentato. Chiaro che chi va in vacanza o ha deciso di andarci a stretto giro è interessato a fare acquisti mirati in vista di essa.

Dunque è per tale motivo che sono presi d’assalto negozi che principalmente vendono costumi da bagno. Lunghissime sono le code che ci attendono per entrare nei camerini. Fondamentale è infatti sempre provare ciò che si intende comperare, onde evitare poi, una volta giunti a casa o, quel che è peggio, alla nostra meta vacanziera, non ci stia bene o non ci entri affatto.

Altro consiglio assai valido consiste nel valutare con calma il rapporto qualità prezzo, oltre che fare un salto in più store, al fine di confrontare capi e preziario. Inoltre è fondamentale, prima di recarci al centro commerciale o all’outlet, oppure in un negozio singolo, sito nel centro del paese o della città, verificare che cosa possediamo dentro al nostro armadio, per evitare di comprare doppioni.

Bene è anche rimanere aggiornati su ciò che va di moda o che ci andrà nel prossimi mesi. Tutto ciò deve conoscerlo pressoché a menadito colui che ha intenzione di guadagnare ben 3000€ al mese, semplicemente facendo shopping. Tantissime realtà richiedono la sua professionalità e pertanto le proposte lavorative in merito non mancano affatto. Tuttavia si può lavorare sia da autonomi, con Partita Iva, oppure da collaboratori, interni o esterni.

Ami lo shopping? Puoi guadagnare 3000€

Chiaro che, esattamente come accade per un autore, che per essere bravo e proficuo deve essere in primis un accorto lettore, chi si propone per tale ruolo deve essere una persona che ama profondamente la Moda in tute le sue sfumature e chi magari l’ha pure studiata. Inoltre deve conoscere i marchi, da quelli più costosi a quelli più low cost, anche se è meglio sempre specializzarsi in una determinata branca.

Chiaro è che non può essere daltonico e che deve spiccare per un innato buon gusto. Fondamentale è poi possedere una bella presenza e presentarsi sempre ben ordinati, ben vestiti e coi capelli profumati e in piega. Non per nulla dobbiamo risultare credibili agli occhi dei nostri datori di lavoro, e soprattutto dei nostri clienti.

Personal shopper, richiestissimo dappertutto

Il lavoro di cui stiamo parlando è quello del personal shopper, tutt’ora richiestissimo, sia dai negozi singoli per giornate specifiche, che dalle catene, le quali offrono alla clientela questo servizio in determinati periodi dell’anno. Tuttavia ci sono anche privati che lo possono richiedere. Il personal shopper, dopo aver instaurato con il cliente un buon rapporto, lo deve seguire passo passo nelle compere, per consigliarlo dalla A alla Z.

E lo deve fare seguendo il gusto e il budget della persona che sta consigliando, creando pure degli outfit personalizzati. Inoltre deve offrire consulenza di immagine in maniera professionale, al fine di valorizzare al massimo la figura di chi si affida a lui, oltre che permettergli di esprimere eccellentemente la sua spiccata personalità, tramite l’abbigliamento.