Vacanze, sei ancora in tempo per risparmiare: con questo stratagemma ti fai un viaggio straordinario

Vacanze, puoi ancora risparmiare. Fai così e le trascorrerai al top.

E rieccolo agosto. Ora grazie a lui possiamo di certo dire, e pure a gran voce, di essere entrati ufficialmente nel cuore palpitante dell’estate 2024. La maggior parte delle realtà ha chiuso o sta chiudendo in questi giorni momentaneamente i battenti e almeno fino poco dopo Ferragosto non si alzerà la saracinesca.

Fatto sta che molti dipendenti, anche se in ferie, non potranno andare in vacanza. E poi ci sono anche coloro che non avendo ora un lavoro fisso hanno paura di sperperare tutti quanti i loro risparmi per un viaggio, seppur breve. In realtà si può sempre riuscire a metterlo in atto. Basta solo seguire alcune dritte.

Per prima cosa mettiamoci in testa che, sebbene il mese che stiamo vivendo ora sia considerato praticamente da sempre quello vacanziero per antonomasia dagli italiani, non c’è scritto da nessuna parte che anche noi dobbiamo organizzare adesso il nostro break viaggiando sia in Italia che all’Estero.

Difatti, essendo il più gettonato, è anche il più caro. E come il Marketing, che regna sovrano ovunque, ci insegna quando qualcosa è molto richiesta poi avanza pretese, dunque aumenta pure di prezzo. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, pare che quest’anno i rincari soprattutto per prendere un ombrellone e un lettino in spiaggia in uno stabilimento balneare siano andati alle stelle.

Vacanze, i primi consigli per risparmiare

Chiaro che per risparmiare tanti bei soldini in tale direzione possiamo optare per la spiaggia libera ma soprattutto ora è davvero un’impresa titanica trovare un posto. Gli hotel e le pensioni poi hanno listini belli tosti, così come i mezzi di trasporto. Se poi vogliamo muoverci a bordo della nostra auto, per via delle code e del gran caldo, il pieno ci durerà decisamente poco.

Dunque, a meno che non possiamo usufruire dell’ospitalità di un amico o di un parente, meglio evitare di andare ora in vacanza. Difatti, chi ha detto che non possiamo farlo magari in periodi meno gettonati? A settembre il clima è splendido e tutto quanto costa molto meno. Inoltre, essendo in viaggio meno gente, potremmo rilassarci di più.

Occhio al vitto e all’alloggio

Altro consiglio per andare in vacanza senza spendere una fortuna consiste nel optare per mete non super famose o comunque ricercate in un periodo. Ce ne sono tante di belle anche se non sono molto pubblicizzate. Per quanto concerne la prenotazione dell’alloggio puntiamo, soprattutto se siamo in coppia o insieme a degli amici, a una casa vacanza.

Spenderemo meno rispetto a un albergo ma dovremo pensare ai pasti. Possiamo dunque puntare a compiere delle semplici spese alimentari in un discount oppure parlare con il gestore o proprietario di un locale, come una pizzeria o un piccolo ristorantino, per chiedergli se è possibile creare per noi turisti una convenzione.