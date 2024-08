Stipendio di agosto, pessima notizia per milioni di lavoratori italiani: la busta paga questo mese è bassissima

Poche buone notizie per gli italiani, la busta paga del mese di agosto sarà più bassa del previsto, ecco per quale motivo.

Il mese di agosto dovrebbe essere quello in cui ci si gode le ferie, il caldo, la possibilità di prendersi qualche giorno di relax. Ma, anche nel mese di agosto le cattive notizie non mancano mai ed ecco che alla fine cosa succede? Si va a prendere la propria busta paga e ci si accorge che ha un importo minore di quello che si pensava.

Ma come è possibile? Ci si aspetta un importo maggiore, o almeno lo si spera, invece, sorpresa delle sorprese, si ha meno denaro di quello che si crede. Vacanze rovinate? Più o meno sì, anche se lo scorso mese in molti hanno potuto godere della quattordicesima che ha dato un grande aiuto.

Sappiamo bene che quando si tratta della fiscalità e dello Stato Italiano le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Arriva il mese in cui ti tolgono il denaro e nemmeno te ne accorgi.

Certo, quando capita nel mese di agosto rovina tutti i piani, ma è qualcosa a cui ormai ci siamo abituati. Ecco allora cosa sapere sulla busta paga che si riceverà nel mese di agosto.

Una busta paga un po’ troppo leggera

Tutta colpa dell’IRPEF, dovrebbe ormai essere chiaro che, ad oggi, dopo aver trasmetto il modello 730/2024, tutte le modifiche che si hanno sul proprio conto corrente, sono dovute in maniera esclisiva (o quasi), all’IRPEF. Questo è il mese dei conguaglio IRPEF che in busta paga è una testifica che viene effettuata dal datore di lavoro per andare ad allineare gli importi della tassa in questione.

Questo succede ai lavoratori dipendenti. Si ricorda che l’invio del 730 può determinare tanto un credito quanto un debito da parte del cittadino italiano. Il mese di agosto è quello in cui si può beneficiare del conguaglio di tali importi.

Cosa succede se si ha Irpef a debito

Ma quindi cosa succede se su ha l’Irpef a debito? In questo mese di agosto si provvede al conguaglio delle imposte in busta paga. Con il conguaglio fiscale si provvede all’invio delle imposte sul reddito che in effetti sono dovute. Se non vi è il conguaglio in questo mese di agosto, poi si vedrà ridurre l’importo della propria busta paga nel mese di dicembre.

Nel caso in cui il datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta, è compito del dipendente dichiarare il proprio debito che deve essere saldato.