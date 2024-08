Shopping online, con questi semplici trucchi inizi a spendere pochissimo: il carrello sarà pieno a metà del prezzo

Shopping online, con queste dritte spenderai poco e comperai di più. Tutto quel che devi sapere.

Fa caldo, pardon, caldissimo. Ergo la sola idea di mettere fuori il naso di casa per scendere in garage a prendere la macchina con la quale raggiungere il centro commerciale ti fa venire l’orticaria. Ok, ci sarebbe anche un bel outlet all’aperto vicino a casa ma con le temperature che viaggiano sui 30° non hai la minima intenzione di raggiungerlo.

Tanto più che adesso hai il condizionatore acceso nella tua dimora. Alla fine lo hai fatto installare pure tu, compiendo un bel investimento. Del resto lavorando in smart working lo hai ritenuto necessario. Nei momenti di break ami seguire una serie televisiva in streaming, comodamente sdraiato sul tuo divano mentre sorseggi una bibita bella fresca.

Ne hai parecchie in frigo ma hai pensato bene di ordinarle altrettante con la spesa online. Ne hai anche approfittato, dopo aver stilato la classica lista, per richiedere altri prodotti. Insomma, manco per fare acquisti di stampo alimentare esci dalla tua tana. Al massimo lo fai di sera per andare a mangiarti un gelato con qualche amico o assistere a un concerto gratuito in piazza.

Anche alle sagre vai poco volentieri per via dell’afa e dell’umidità. In ogni caso non vuoi rinunciare soprattutto ora che sono in vigore, sebbene ancora per una ventina di giorni circa, i saldi estivi, al tuo sano shopping che ormai svolgi praticamente sempre online. Niente di male, per carità, se però non esageri con le spese e soprattutto se non punti a prodotti inutili o che non ti piacciono davvero.

Shopping online, le prime dritte per spendere meno

Per evitare di fare acquisti sbagliati non dare mai la conferma di essi se ti trovi a vivere un momento duro e ti senti triste. Lo stesso possiamo consigliarti di non fare se sei particolarmente euforico e su di giri. Piuttosto metti ciò che ti interesserebbe comperare nel famoso carrello virtuale. Dopo qualche giorno verifica con calma che cosa ci hai inserito.

Sei ancora dell’opinione di cliccare su invio? Prima comunque di farlo ti conviene fare un salto metaforico su altri store per notar se gli stessi prodotti sono magari presenti con prezzi più bassi. Dai pure un occhio alle spese di spedizione e se costa meno farsi recapitare un pacco in un centro ritiro piuttosto che a casa propria, fai questo piccolo sforzo.

Occhio a come paghi

Per risparmiare ulteriormente iscriviti alle varie newsletter e consultale con grande attenzione. Fai il pieno pure di coupon e, se gratis, iscriviti alle varie raccolte fedeltà o richiedi la classica tessera anche se solo meramente virtuale. Occhio anche alle offerte riservate e a scadenza che talora sono ancora più interessanti dei saldi.

Per i pagamenti non utilizzare la tua carta di credito o il bonifico bancario. Piuttosto cedi al fascino della carta prepagata che non è collegata al tuo conto. Così potrai dormire più sonni tranquilli, non rischiando che ti freghino i dati sensibili e di riflesso tanti soldini. Infine, se non conosci bene una realtà valuta la possibilità, qualora fattibile, del pagamento in contrassegno.