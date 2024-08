Mutuo, se devi comprare fallo in questo mese: i tassi sono bassissimi | Risparmi tantissimi soldi

Questo è il momento giusto per comprare finalmente casa. I tassi sono così bassi che ti puoi finalmente permettere l’immobile dei tuoi sogni.

Se comprare una casa è il sogno che coltivi da tempo, allora sappi che questo è il momento giusto. Il mercato immobiliare era in piena crisi e in realtà lo è ancora, ma occorre trovare la soluzione per riuscire ad uscirne in qualche modo.

Guadando gli annunci immobiliari è possibile trovare moltissimi annunci di case a prezzi veramente convenienti. Finalmente è possibile fare l’affare della propria vita. Fino a non molto tempo sembrava che far smuovere questo mercato fosse pressapoco impossibile.

I prezzi delle case erano alle stelle, i tassi di interesse estremamente elevati, senza considerare poi, che accedere al credito era estremamente difficile, considerando la diffidenza delle banche nei confronti dei cittadini. Timorosi che il credito concesso non venisse coperto, si chiedono numerose garanzie che non tutti possono offrire.

Ma sembra che qualcosa sta per cambiare, la Banca Centrale Europea avrebbe deciso di rimandare la decisione per quello che riguarda i tagli ai tassi di interesse. Questa almeno la decisione nel breve termine. Cerchiamo di comprendere però, cosa ci si deve aspettare da questo mercato.

Abbassare l’inflazione è il compito a cui si deve rispondere

L’obiettivo che era stato fissato è quello di andare ad abbattere l’inflazione fino al 2%. Proprio per questo motivo la BCE si è impegnata a mantenere i tassi di interesse su livelli che siano effettivamente accettabili e sufficientemente bassi. Dal 2016 è la prima volta che si interviene su di essi con un ribasso di 0,25 punti che scende al di sotto del 4,25%.

Non vorremmo creare false aspettative, mentre chi chiederà un mutuo nei prossimi mesi potrà giovare e non poco di queste modifiche, diverso sarà invece per chi ha già un mutuo attivo a tasso variabile, per loro l’attesa durerà qualche mese, prima di trovare del vantaggio.

Un mercato che gioca d’anticipo

Il mercato sembra aver anticipato le mosse della BCE, quindi già da qualche tempo si notano dei prezzi di gran lunga ridotti rispetto a quelli che erano scelti in passato. Ancora peggiori le notizie per coloro che invece, hanno un mutuo a tasso fisso. Su di loro non si registrano particolari cambiamenti.

Questo quello che è stato possibile rilevare fino a questo momento. Vedremo quindi se le cose continueranno a cambiare a favore di tutti i cittadini.